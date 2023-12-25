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Путин попросил Лукашенко «не жадничать» и поставить России куриные яйца
Президент РФ Владимир Путин на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге попросил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию куриные яйца. Об этом сообщает ТАСС.
В своей речи Лукашенко заявил, что Беларусь обеспечена продуктами собственного производства почти на 100%. По его словам, эта страна самостоятельно покрывает внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах и других товарах.
Сделав небольшую паузу, белорусский лидер вспомнил и о куриных яйцах. При этом он улыбнулся и оглянулся на российского коллегу.
Президент России принял участие в предложенной ему игре. «Поставьте нам немножко! Не жадничайте», — с улыбкой отреагировал Путин на жест Президента Беларуси.
По данным Росстата, с 12 по 18 декабря в целом по стране куриные яйца подорожали на 4,6%. В Татарстане они стали дороже на 8,19% (в ноябре темпы их подорожания в республике ускорились в два раза). Впрочем, производство яиц в регионе, по данным Минсельхозпрода РТ, на 13% выше нормы.
Ранее во время «Прямой линии» Владимир Путин извинился за высокие цены на яйца. По его словам, они стали расти из-за сбоя в работе Правительства. Позднее в Кремле объяснили ситуацию со стоимостью яиц естественными рыночными процессами.
Вместе с тем в Руспродсоюзе ожидают, что яйца в рознице начнут дешеветь с Нового года. Аналогичной точки зрения придерживаются в Минсельхозе России и Минсельхозпроде Татарстана. В свою очередь председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заметила, что яйца в России подорожали не только из-за инфляции.
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