ФАС провела проверку в Татарстане из-за роста цен на яйца и курятину

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Федеральная антимонопольная служба организовала антикартельные проверки в Татарстане и еще девяти регионах России из-за роста оптовых цен на куриные яйца и курятину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо Татарстана, проверки состоялись в Белгородской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Ростовской, Тамбовской и Тюменской областях, а также в Ставропольском крае. Они затронули 12 производителей яиц и мяса кур.

Теперь ведомство оценит действия этих компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. ФАС будет основываться как на результатах проверочных мероприятий, так и на анализе всей имеющейся информации.

При этом в одном из субъектов Федерации сотрудники антимонопольной службы «столкнулись с воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий». В каком именно регионе это произошло, не уточняется.

«В случае наличия признаков нарушения закона „О защите конкуренции“ будут возбуждены антимонопольные дела. В случае установления нарушения в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ», — подчеркнули в ФАС.

Ранее, 14 ноября, стало известно, что антимонопольная служба намерена проверить механизмы образования цен на куриные яйца. Согласно данным Татарстанстата, в республике за период с 1 по 7 ноября куриные яйца подорожали на 3,18%, до 86,94 рубля, а курятина (кроме куриных окорочков) увеличилась в цене на 0,31%, до 213,12 рубля.

До этого Президент РФ Владимир Путин удивился сильному подорожанию мяса птицы и предложил при необходимости импортировать курятину из Беларуси и Казахстана.