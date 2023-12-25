Набиуллина: Яйца в России подорожали не только из-за инфляции

Резкий рост цен на куриные яйца вызван не только инфляцией, но и высоким спросом. Такие причины подорожания продукта назвала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, пишет РБК.

По ее словам, многие люди часто связывают резкий рост цен с высоким уровнем инфляции, но это не совсем так. Она объяснила, что «когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает». Говоря о «ценовой проблеме с яйцами», Набиуллина видит в ней общие причины, одна из которых – высокий спрос, который опережает возможности предложения.

При этом, денежно-кредитная политика ЦБ, в свою очередь, напрямую влияет на спрос. Но стоит отметить, что рынок реагирует на решения Центрального банка с задержкой – примерно, на три-шесть кварталов.

Ранее Набиуллина называла главную проблему от европейский санкций и рассказала о дифференциации ставок по льготной ипотеке.