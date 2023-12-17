В Татарстане рост цен на куриные яйца ускорился в два раза

В Республике Татарстан за последний месяц вдвое ускорились темпы роста цен на куриные яйца. В ноябре они подорожали на 50% год к году, тогда как в октябре — всего на 24,96%, следует из данных Росстата.

Зимой и частично весной 2023 года яйца в Татарстане вообще дешевели в годовом выражении. В январе их стоимость уменьшилась на 7,52% год к году, в феврале — на 1,5%, в марте — на 2,05%, а в апреле — на 6,22%.

Однако в мае яйца в республике начали дорожать (тогда всего лишь на 1,21% в годовом выражении), и с тех пор этот тренд сохраняется на протяжении уже семи месяцев.

В частности, в июне куриные яйца стали дороже на 3,6%, в июле — на 9,35%, в августе — на 10,6%, в сентябре — на 19,1%. Таким образом, рост цен на этот продукт не перестает ускоряться.

По данным Росстата, с 5 по 11 декабря в целом по стране куриные яйца подорожали на 5%. В Татарстане они стали дороже на 8,75%. При этом производство яиц в республике, по данным Минсельхозпрода РТ, на 13% выше нормы. Впрочем, спрос на них остается ажиотажным: утром 16 декабря на сельхозярмарках в Казани за два часа приобрели более 200 тыс. штук яиц.

Ранее во время «Прямой линии» Президент РФ Владимир Путин извинился за высокие цены на яйца. По его словам, они стали расти из-за сбоя в работе Правительства. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против производителей яиц в Крыму и Кировской области. Перед этим антикартельные проверки прошли в десяти регионах, в том числе и в Татарстане.