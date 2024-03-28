Эксперт из Татарстана: Чем ближе мы идем к Киеву, тем меньше терактов будет в России

Ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России – это акция устрашения. Те, кто планировал этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу. Об этом заявил Президент России Владимир Путин. Мнением о том, как отреагировала на эти события общественность Татарстана, а также о том, какие примеры солидарности и единения демонстрируют граждане нашей страны и что необходимо предпринять, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из РТ.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова подчеркивает, что «наше общество в это сложнейшее время показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки».

«Вся страна в эти дни молится за выздоровление пострадавших и упокой погибших. По всей стране появились стихийные мемориалы памяти жертв теракта. В Республике Татарстан такие мемориалы созданы в каждом городе и районе Татарстана в память о погибших в Подмосковье. К сожалению, татарстанцам тоже близка и понятна боль потери близких и гибели людей во время терактов», – пишет она.

«Но российский народ не запугать и не сломить. Уже понятно, что версия, которую так яро пытается подсунуть мировой общественности Запад, разбита в пух и прах. Крайне сомнительно, что в священный для мусульман месяц Рамадан, да еще и в пятницу – день молитвы, адепты могли пойти на тяжкое преступление. А концертный зал вообще носил имя Муслима Магомаева. Муслим, в переводе с арабского, означает принявший ислам… Много нестыковок с западной версией об исламистах, но исполнители и вербовщики уже найдены, а поиском заказчика вовсю занимаются спецслужбы», – продолжает Павлова.

Она говорит, что сегодня необходимо заняться миграционной политикой и системой учета иностранных работников, так как «пошла раскачка» межнационального фактора. «Таким образом, западные кураторы не только хотят посеять панику среди граждан РФ, но и поссорить нас со Средней Азией», – выразила мнение спикер.

Павлова считает необходимым пересмотреть закон о ЧОПах, требования к обеспечению безопасности на массовых мероприятиях, миграционное законодательство, усилить межгосударственное сотрудничество в рамках действующих союзов стран, а также внедрить цифровой профиль иностранного гражданина. «Мы должны знать, кто и с какими целями приезжает в нашу страну», – подчеркивает эксперт.

«И нам всем нужно быть бдительными, потому что Запад не может добиться успехов ни военным, ни дипломатическим путем, поэтому в ход пошли террористические методы. Но враг будет разбит и одолен. Ведь как говорит наш Президент: “С нами Бог”», – резюмировала Павлова.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев отмечает, что страшная беда отозвалась болью в сердце каждого россиянина. «Я всё больше горжусь нашими людьми, которые приняли чужое горе как свое, проявили высокий уровень сострадания и милосердия. Жители Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, всех других регионов страны скорбели, делали пожертвования, выполняли символические действия в память жертв», – сказал он.

«В результате чудовищного теракта в “Крокусе” всем стало абсолютно ясно, что враг нам противостоит неимоверно низкий и подлый. И что щадить его нельзя: “в огне брода нет”», – отмечает Бикеев.

«Чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем, необходимо неотвратимое и строгое наказание подлинных организаторов преступлений либо их ликвидация. <…> Уверен, что виновным не скрыться ни на Украине, ни где-то еще», – подчеркнул эксперт.

Председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов считает, что главным фактором предотвращения терактов на территории России станет победа на поле боя, на фронтах СВО. «Чем ближе мы идем к Киеву, тем меньше терактов будет на территории России», – говорит он.

«Чем быстрее мы уничтожим политическую верхушку современного неофашистского режима Украины, тем меньше будет терактов на территории России. Чем быстрее мы объявим Зеленского террористом №1, и он будет по законам военного времени уничтожен нашим спецназом и военными, то тем меньше наша страна будет страдать от подобного рода терактов», – уверен Морозов.

Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова выразила мнение, что террористам не удалось запугать и посеять панику среди россиян. «Страна вновь объединилась в тяжелое для всех нас время. Сотни волонтеров помогали спасать жизни выживших в этой страшной трагедии. Более 24 тысяч человек из 86 регионов России сдали кровь для пострадавших. В храмах и мечетях люди молились за невинно убиенных, к стихийно организованным мемориалам все выходные люди несли цветы», – говорит она.

Ларионова выразила соболезнования семьям погибших и выразила уверенность, что все причастные к этому злодеянию в скором времени будут наказаны по всей строгости закона.

Нападение на подмосковный «Крокус Сити Холл» произошло вечером пятницы, 22 марта. Ранее «Татар-информ» сообщал, что число жертв теракта выросло до 143 человек. Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы в память о жертвах нападения. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин