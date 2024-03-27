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Число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 143 человек
МЧС РФ опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в нем 143 человека.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. Ранее сообщалось, что в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей. Ранения получили 182 человека.
На данный момент восемь из одиннадцати задержанных фигурантов дела о теракте арестованы по решению Басманного суда Москвы на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
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