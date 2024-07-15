1,5 млн рублей и народная поддержка: почему выгодно заключить контракт в Татарстане

Расим Баксиков: «Мы защищаем нашу Родину, и когда она заботится о наших близких – это неоценимо. Прежде всего, это дарит спокойствие воину» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пока воин выполняет свой долг, ему важно знать, что его семья под надежной защитой»

На телеканале «Татарстан – Новый век» сегодня проходит 12-часовой марафон «Вступай в армию Победы!». Студию уже посетили герои специальной военной операции, волонтеры и артисты. Участники СВО рассказывают о ситуации на передовой, волонтеры, артисты, главы районов делятся опытом помощи бойцам.

Программу открыл Герой России Расим Баксиков, на время сменив роль гостя на ведущего. Во время прямого эфира он подчеркнул важность выплат для контрактников, участвующих в СВО, отметив, что это дает бойцам уверенность и спокойствие за свои семьи. В беседе с ведущими Баксиков рассказал о своем интересе к военной тематике с юных лет.

Герой России также отметил, что предложение Раиса Татарстана увеличить выплаты за подписание контракта значительно укрепляет боевой дух.

«Поддержка необходима каждому бойцу. Выполняя боевые задачи, ему важно быть уверенным, что его семья не останется без внимания и будет обеспечена. Мы защищаем нашу Родину, и когда она заботится о наших близких – это неоценимо. Прежде всего, это дарит спокойствие воину», – поделился он.

О сущности патриотизма в студии Расим Баксиков побеседовал с учеником средней общеобразовательной школы №60 Авиастроительного района Казани Ранелем Сафиным Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О сущности патриотизма в студии Расим Баксиков побеседовал с учеником средней общеобразовательной школы №60 Авиастроительного района Казани Ранелем Сафиным. Юный талант пишет и исполняет патриотические песни в поддержку бойцов на передовой. Несмотря на юный возраст, Ранель Сафин неоднократно выступал перед участниками СВО в госпитале.

«У отца была гитара, он играл, а я подпевал. Позже на уроке музыки учитель услышал мое пение и предложил выступить на концерте. Я считаю, что патриотизм – это любовь к Родине, к своей стране. Это готовность жертвовать ради нее не только материальными благами, но и жизнью», – поделился Ранель Сафин.

Рустем Сафиуллин: «На сегодняшний день более 30 процентов всех кандидатов, отправляющихся на службу по контракту, являются жителями других регионов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Выплаты при подписании контракта с Минобороны в Татарстане в два-три раза выше, чем в других регионах»

Заместитель начальника Пункта отбора на военную службу по контракту Рустем Сафиуллин отметил, что в Татарстане одни из самых высоких выплат в России – сумма достигает 1,5 млн рублей.

«Наш регион создает привлекательные условия, чтобы граждане из других субъектов стремились к нам за более выгодными предложениями. По сравнению с другими регионами мы в два-три раза щедрее в плане социальных выплат и льгот для кандидатов, желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации», – сообщил Сафиуллин.

Процедура подписания контракта может быть завершена за один рабочий день.

«На сегодняшний день более 30 процентов всех кандидатов, отправляющихся на службу по контракту, являются жителями других регионов. Это не только жители близлежащих областей, но и представители Астраханской, Брянской и Курской областей», – добавил Сафиуллин.

Андрей Сарбаев: «Мы выполняем тяжелую, но необходимую работу, чтобы обеспечить спокойное будущее нашим детям и внукам» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участник СВО, начальник психологической службы 430-го мотострелкового полка Андрей Сарбаев заявил в эфире: «Если мы сейчас не будем отстаивать наши интересы, противники впоследствии придут сюда».

«У меня не возникало сомнений относительно участия в СВО. Когда вышел указ Президента, я был мобилизован как офицер запаса. Это мой долг. Наш 430-й полк с декабря 2022 года находится на Угледарском направлении в составе войск "Восток". Мы с гордостью несем звание татарстанского полка. Над нашими позициями развевается флаг Татарстана. Мы выполняем тяжелую, но необходимую работу, чтобы обеспечить спокойное будущее нашим детям и внукам», – поделился военнослужащий.

Лейла Фазлеева: «Сбор осуществляется как общественными организациями, так и отдельными гражданами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В свою очередь заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказала о многочисленных желающих внести свой вклад в дело Победы в Татарстане.

«Мы знаем об инициативах, которые уже стали традицией в нашей республике. С первых дней СВО началась кампания по сбору гуманитарной помощи. На сегодняшний день более 4 тысяч тонн отправлено в зону проведения СВО для военнослужащих и гражданского населения. Сбор осуществляется как общественными организациями, так и отдельными гражданами. Люди продолжают интересоваться, куда можно направить средства для адресных приобретений. Недавно в эфире вы слышали наших военных, подтверждающих получение нашей гуманитарной помощи, – она действительно доходит до адресатов», – рассказала Фазлеева.

Гуманитарная помощь включает предметы быта и обихода. Изначально отправлялись строительные материалы и домашние супы, приготовленные заботливыми бабушками. Люди отправляли теплые вещи и технику, позволяющую проводить мероприятия в зоне СВО на высоком уровне, добавила заместитель Премьер-министра Республики Татарстан.

Второклассник-волонтер Артемий Волков пишет письма военнослужащим на передовую, чтобы поддержать их морально Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для борьбы с грызунами бойцам на передовую отправляют котов»

Дети также стремятся помочь бойцам. Например, второклассник-волонтер Артемий Волков пишет письма военнослужащим на передовую, чтобы поддержать их морально.

В одном из писем солдату Артемий предложил сыграть в футбол. Военнослужащий не смог отказать мальчику и навестил его, но из-за ранения не смог принять участие в игре. Вместо этого с Артемием поиграли дети военнослужащего.

«Я хотел порадовать солдат. Писал так: "Пишет вам Артемий Волков, ученик второго класса. В своем письме я выражаю вам огромную благодарность за защиту нашей страны". Я собираю мелкие крепежные детали у людей и отправляю их, в хозяйстве они обязательно пригодятся», – рассказал Артемий Волков.

О том, как организовывалась помощь военнослужащим в Тетюшах, в прямом эфире рассказал глава Тетюшского муниципального района Рамис Сафиуллов.

«Мы начали оказывать помощь в 2022 году, первая отправка состоялась 4 марта – груз весом 44 тонны. Сейчас мы уже не считаем тонны, их больше тысячи. В общей сложности мы закупили помощи примерно на полмиллиарда рублей. Вначале приобретали термобелье и продукты питания, теперь отправляем специальную технику: квадрокоптеры, коллиматорные прицелы, автомобили и многое другое. Только за этот год передали около 27 автомобилей», – поделился глава Тетюшского района.

В студию Рамис Сафиуллов пришел вместе с супругой Еленой Малыгиной и воспитанниками Айдаром Кабировым, учеником гимназии № 6 Казани, и Игорем Беловым, учеником казанской школы «Эврика» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Тетюшах не забывают и о семьях бойцов. По словам главы района, с каждой семьей поддерживается связь, выясняются потребности и при необходимости оказывается помощь.

А волонтеры из Казани стараются обеспечить комфортный быт бойцов на передовой. Для борьбы с грызунами они начали отправлять котов в зону боевых действий. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказал руководитель Военно-патриотического клуба «Легенда» Владимир Малыгин.

В студию он пришел вместе с супругой Еленой Малыгиной и воспитанниками Айдаром Кабировым, учеником гимназии № 6 Казани, и Игорем Беловым, учеником казанской школы «Эврика». Гостями телемарафона также стали коты Рыжик и Боец.

Владимир Малыгин поделился, что раньше вел уроки труда в школах, а теперь его бывшие ученики помогают ему с гуманитарной помощью.

«Один стал начальником, другой слесарем, третий мастером. Помогают мне изготавливать печи-буржуйки. Все делаем сообща», – рассказал он.

Его супруга Елена Малыгина рассказала о своем участии в гуманитарной помощи. Она упомянула, что вместе они изготавливают печи, которые помогают согреваться бойцам.

Руководитель «Молодой Гвардии» РТ Руслан Шигабуддинов и основатель проекта «Общество Разработчиков Для Армии» Чингизхан Минуров продемонстрировали, как пластик помогает спасать жизни на передовой Фото: скриншот видео

«Изготавливаем приспособления для бойцов на 3D-принтере»

Волонтеры из Татарстана освоили технологию изготовления различных приспособлений для участников СВО с помощью 3D-принтера. Руководитель «Молодой Гвардии» РТ Руслан Шигабуддинов и основатель проекта «Общество Разработчиков Для Армии» Чингизхан Минуров продемонстрировали, как пластик помогает спасать жизни на передовой.

«С начала СВО мы не могли остаться в стороне, поэтому открыли наш гуманитарный штаб. В этом году внедрили новшество – начали печатать на 3D-принтерах различные приспособления, помогающие нашим бойцам на фронте. Например, ампульницы, позволяющие быстро достать обезболивающее и начать его прием, чтобы избежать болевого шока после ранения. Это очень полезное приспособление для наших ребят», – рассказал Руслан Шигабуддинов.

Также в «Молодой Гвардии» производят окопные свечи, помогающие бойцам согреться в окопах и приготовить пищу. На данный момент изготовлено более 50 тысяч таких свечей. Чингизхан Минуров выразил благодарность сообществам инженеров и конструкторов, помогающим создавать необходимые на фронте предметы. Минуров добавил, что они также производят дроны, используемые не только для разведки, но и как средства поражения.

О выплатах, положенных семьям, на телемарафоне напомнила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова Фото: скриншот видео

О выплатах, положенных семьям, на телемарафоне напомнила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. По ее словам, выплата в размере 20 тысяч рублей полагается на каждого ребенка до 18 лет, если его отец является участником СВО.

«Для получения выплаты необходимо предоставить документы, подтверждающие нахождение отца семейства в зоне СВО. Кроме того, новорожденный в семье участника СВО получает комплект для новорожденного стоимостью до 10 тысяч рублей, включающий подгузники, одежду и все необходимое. Также дети участников при поступлении в вузы получают квоты. Пожилые родственники-инвалиды становятся на надомное обслуживание, то есть наши сотрудники оказывают им помощь. Мы также заботимся о детях-инвалидах», – дополнила она.

Эльмира Зарипова напомнила, что санаторно-курортное лечение также предоставляется семьям участников СВО и самим участникам. По ее словам, за участниками СВО сохраняются рабочие места.

Фирдус Тямаев поделился, что поддерживает постоянную связь с военнослужащими из Татарстана и готов ответить на их звонки в любое время суток Фото: скриншот видео

«Выступал в госпитале, бойцы обрадовались концерту»

Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев поделился, что поддерживает постоянную связь с военнослужащими из Татарстана и готов ответить на их звонки в любое время суток. Певец подчеркнул, что его деятельность мотивирована исключительно патриотизмом.

Помощь включает в себя отправку необходимых вещей и даже автомобилей. Тямаев отметил, что все делается от чистого сердца, без стремления к публичности.

«Мне не нужен пиар, с этим нельзя. Дела сделаны от души», – заявил он.

Элвин Грэй: «Да, у меня были гуманитарные миссии. Мы ездили поддержать наших ребят, поднять им дух» Фото: скриншот видео

Другой певец Элвин Грэй выступал в госпитале, где, по его словам, бойцы с радостью встретили концерт.

«Да, у меня были гуманитарные миссии. Мы ездили поддержать наших ребят, поднять им дух. Давали концерт в больнице. Атмосфера там была непростая, но ребята настроены позитивно и нацелены только на победу. Смотрю, а у них глаза горят. К концерту отнеслись очень тепло, даже танцевали», – поделился он.

Певец также рассказал о том, как записал песню вместе с Олегом Газмановым.

«Это произошло быстро и неожиданно. Я отправил песню Олегу Газманову и предложил ему дуэт. Он послушал, перезвонил и сказал: "Пишем". Долго не могли собраться из-за постоянных гастролей, но в итоге все сложилось», – подытожил он.

Денис Сергеев: «Когда началась СВО и мои товарищи оказались там, я понял – мое место рядом с ними, защищая Родину» Фото: скриншот видео

«Нет ничего страшного в том, чтобы защищать свою страну»

О том, что защита Отечества не повод для страха, поделился участник СВО, ефрейтор Денис Сергеев, техник 621-го гаубичного артиллерийского дивизиона. На телемарафоне «Вступай в армию Победы!» боец рассказал, как чувство патриотизма зародилось в нем еще во время срочной службы.

«Я проходил службу в Крыму, охраняя стратегически важные объекты, включая Крымский мост. Уже тогда хотел подписать контракт, но родители отговорили. Когда началась СВО и мои товарищи оказались там, я понял – мое место рядом с ними, защищая Родину», – поведал Денис.

Вот уже седьмой месяц Денис находится на передовой. Его обязанности включают техническое обслуживание и ремонт военной техники – навыки, которые он освоил в полевых условиях.

«На фронте все – братья. Любая помощь здесь на вес золота. Мы чувствуем поддержку тыла: нам доставляют обмундирование, технику, республика обеспечивает транспортом. Каждая мелочь для нас – огромная радость», – делится герой.

Тем, кто раздумывает о подписании контракта, Денис советует отбросить сомнения.

Айрат Сабиров, еще один участник СВО, поделился своим боевым опытом и дал напутствие будущим контрактникам. Он также рассказал о своем решении отправиться на фронт.

«Увидев по телевизору, как враги обращаются с нашими пленными, как их связанными привозят и расстреливают, я, как патриот, не мог остаться в стороне. Просто собрал вещи и поехал. Родные отнеслись с пониманием. Мы – семья, а в семье должны быть единые духовные и моральные ценности. Иначе какая же это семья?» – размышляет он.

Айрат сейчас находится дома на реабилитации после завершения службы.

«Ты всегда помнишь о малой Родине за спиной. Даже на передовой, встречая земляков из Татарстана, мы чувствуем единство, невзирая на национальности. Неважно, мобилизованный ты или контрактник, – там все равны, все братья. В экстремальных ситуациях раскрывается истинная сущность человека. Многое переосмысливаешь, и уже во втором бою чувствуешь братское плечо каждого», – поделился военнослужащий.

Несмотря на множество наград, боец говорит о них скромно: «Это просто выражение любви к Родине», – улыбается он. Мариуполь, Орехово, Попасная – герой перечислил места своих сражений и наград.

«Я пошел не за медалями или деньгами. Так сложились обстоятельства. Но греет душу, когда о тебе помнят, молятся, желают победы. Все мы стремимся к скорейшей победе с минимальными потерями», – говорит он.

Альберт Урматов: «Взять на себя ответственность за происходящее в стране и мире – вот что я называю патриотизмом» Фото: скриншот видео

«Защитники Родины сегодня – герои завтрашней истории»

Альберт Урматов, член совета директоров Сообщества предпринимателей Республики Татарстан, подчеркнул, что нынешние защитники страны навсегда впишут свои имена в историю.

Урматов руководит проектом по адаптации ветеранов СВО.

«Мы работаем над программой повышения квалификации, переподготовки и последующего трудоустройства ветеранов СВО на востребованные и высокооплачиваемые должности. Наша миссия – встретить этих героев и предоставить им возможность бесплатного обучения», – поделился Урматов.

Проект получает поддержку от бизнес-сообщества. Альберт Урматов считает, что истинный патриотизм – это ответственность.

«Взять на себя ответственность за происходящее в стране и мире – вот что я называю патриотизмом. Все больше молодых людей встают на защиту Родины, все больше предпринимателей заботятся о них – это и есть настоящий патриотизм», – поделился член совета директоров Сообщества предпринимателей РТ.

В процессе заключения контракта и сбора необходимых документов помогут сотрудники контактного центра «117».

Алексей Сиитов: «Наш центр работает по двум направлениям: основная линия принимает большую часть звонков, а группа рекрутеров подключается, когда человек готов заключить контракт» Фото: скриншот видео

«Наш центр работает по двум направлениям: основная линия принимает большую часть звонков, а группа рекрутеров подключается, когда человек готов заключить контракт. Они сопровождают кандидата до момента подписания. Весь процесс – от звонка до оформления контракта – занимает не более двух дней. В нашей команде 80 сотрудников, включая 10 профессиональных рекрутеров», – рассказал Алексей Сиитов, заместитель директора контактного центра «117».

Лилия Иванова, руководитель проекта «117», отметила, что контактный центр начал работу одновременно с началом набора военнослужащих по контракту.

«Мы полностью отказались от использования голосовых помощников. У нас человек сразу связывается с живым оператором. Достаточно позвонить, и рекрутер предоставит всю информацию о выплатах, льготах и необходимых документах. Мы работаем круглосуточно. Наши рекрутеры также уточняют у потенциальных кандидатов информацию о состоянии здоровья. Если у вас есть желание служить, наберите 117 – мы предоставим всю необходимую информацию и поможем вам», – рассказала она.

Радмир Беляев: «С первых дней мы, менделеевцы, сплотились ради общей цели – поддержать наших бойцов» Фото: скриншот видео

«Менделеевцы объединились ради общей цели»

Глава Менделеевского района Радмир Беляев подчеркнул, что его земляки производят все необходимое для фронта.

«С первых дней мы, менделеевцы, сплотились ради общей цели – поддержать наших бойцов. Матери, жены, сами бойцы объединились и создали организацию "Мы вместе" для сбора гуманитарной помощи. Каждый вносит свой вклад, как может, существенную поддержку оказывает и бизнес. У нас есть подшефные города – Лисичанск и Рубежное. Недавно я лично посетил их, и мы договорились в этом месяце отправить дополнительные запчасти для автомобилей. Каждый месяц мы отправляем туда гуманитарные грузы», – сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Он также рассказал о налаженном производстве необходимой для фронта продукции.

«Мы выпускаем более 20 видов продукции, востребованной на передовой. Это и супы, и сухой армейский душ, и окопные свечи в большом количестве, специальные спички, полуфабрикаты голубцов. Мы шьем подшлемники, аптечки и сумки. Это поистине народный фронт. Хочу выразить благодарность нашим бойцам, настоящим героям. Пожелать им благополучия. Спасибо нашим градообразующим предприятиям, которые щедро помогают. Благодарю всех жителей за единство», – поделился глава Менделеевского района.

Наиль Каюмов: «Раньше мы отправляли то, что приносили люди. Теперь мы сами производим необходимое» Фото: скриншот видео

Председатель Военно-патриотической организации по РТ «Полевая почта Герат» Наиль Каюмов рассказал об успехах их организации в производстве бронежилетов.

«Раньше мы отправляли то, что приносили люди. Теперь мы сами производим необходимое. Например, прибор безопасной стрельбы, позволяющий вести прицельный огонь, не покидая укрытия. Мы также изготавливаем бронежилеты – уже сшили около 400 штук. Кроме того, мы создали три маскировочные сети площадью 300 квадратных метров», – рассказал он.

Радик Салихов отметил, что о подвигах земляков можно говорить бесконечно. В годы Великой Отечественной войны 161 татарин был удостоен звания Героя Советского Союза, подчеркнул директор Института истории Фото: скриншот видео

«Татарстанцы всегда отличались доблестью в боях»

О славных боевых традициях выходцев из Татарстана на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказал директор Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Радик Салихов.

«Весь мир знает о подвиге Мусы Джалиля, мы все помним героизм Гази Загитова и Магубы Сыртлановой. Но есть множество других сражений, где наши земляки проявили себя и заслужили высокое звание Героя Советского Союза. Вспомним Фатыха Шарипова: осенью 1943 года он во главе танковой роты, на башнях боевых машин которой было написано "Колхозник Татарии" (эти танки были приобретены на средства простых людей), отправился к Днепру. Они захватили плацдарм и в течение трех суток сдерживали натиск противника. Это сражение под Киевом принесло ему звание Героя Советского Союза», – поведал Салихов.

Он отметил, что о подвигах земляков можно говорить бесконечно. В годы Великой Отечественной войны 161 татарин был удостоен звания Героя Советского Союза, подчеркнул директор Института истории.

Но и в мирное время татарстанцы совершают подвиги. Так, дети из многодетной семьи решили пожертвовать свои сбережения на покупку «УАЗа» для бойцов СВО вместо строительства детской площадки.

Семья Казамаровых из села Благодатное Нижнекамского района активно помогает фронту Фото: скриншот видео

Семья Казамаровых из села Благодатное Нижнекамского района активно помогает фронту: родители изготавливают окопные свечи и собирают средства на приобретение техники. Их дети – сыновья Лев и Яков и дочь Татьяна, – вдохновленные примером родителей, решили отдать свои сбережения на помощь бойцам. Деньги, которые они долго копили на детскую площадку, теперь пойдут на покупку «УАЗа» для участников спецоперации.

«Наша волонтерская группа "Благо" объединяет 270 человек из соседних населенных пунктов. Вместе мы собираем гуманитарную помощь. Недавно мы отремонтировали и отправили на фронт один "УАЗ". И вот во время обычного семейного ужина пришла заявка на еще одну машину. Дети, услышав об этом, сами предложили отдать свои сбережения», – с гордостью поделился глава семейства Николай Казамаров.

Трансляция завершится в 20.00. Посмотреть ее можно на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».