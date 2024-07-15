Боец СВО: «Ничего страшного нет в том, чтобы защищать свою страну»

Защищать свою страну – не страшно, поделился участник СВО, ефрейтор, техник технической части 621 гаубичного артиллерийского дивизиона Денис Сергеев на телемарафоне «Вступай в армию Победы!».

Боец рассказал, что дух патриотизма проявился у него еще во время службы в армии.

«В армии я служил в Крыму, моя задача заключалась в охране особо важных объектов, в том числе Крымского моста. Контракт я хотел подписать еще тогда, но родители меня переубедили. Когда началась СВО, все мои товарищи оказались там, и я решил, что тоже должен защищать Родину», – рассказал Денис.

Родителей молодой человек поставил перед фактом. Они были не рады, но отступать он не стал.

«Военных у меня в семье нет, просто хотел стать военным», – говорит ефрейтор.

На передовой Денис уже седьмой месяц. В его задачи входит списание и ремонт военной техники. Эту профессию он освоил на ходу.

«Там все братья. Если тебе нужна какая-то помощь – там тебе помогут. Ну и поддержка с тыла ощутима. Нам привозят обмундирование, технику, республика обеспечивает нас автобусами. Вообще любая мелочь приятна для нас», – рассказывает герой.

Тем, кто думает над тем, чтобы подписать контракт, Денис советует ничего не бояться.

«Я хочу, чтобы люди не думали, что там плохо. Ничего страшного нет в том, чтобы защищать свою страну. Каждый должен что-то вложить в общую Победу», – отметил он.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.