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Боец СВО: «Ничего страшного нет в том, чтобы защищать свою страну»
Защищать свою страну – не страшно, поделился участник СВО, ефрейтор, техник технической части 621 гаубичного артиллерийского дивизиона Денис Сергеев на телемарафоне «Вступай в армию Победы!».
Боец рассказал, что дух патриотизма проявился у него еще во время службы в армии.
«В армии я служил в Крыму, моя задача заключалась в охране особо важных объектов, в том числе Крымского моста. Контракт я хотел подписать еще тогда, но родители меня переубедили. Когда началась СВО, все мои товарищи оказались там, и я решил, что тоже должен защищать Родину», – рассказал Денис.
Родителей молодой человек поставил перед фактом. Они были не рады, но отступать он не стал.
«Военных у меня в семье нет, просто хотел стать военным», – говорит ефрейтор.
На передовой Денис уже седьмой месяц. В его задачи входит списание и ремонт военной техники. Эту профессию он освоил на ходу.
«Там все братья. Если тебе нужна какая-то помощь – там тебе помогут. Ну и поддержка с тыла ощутима. Нам привозят обмундирование, технику, республика обеспечивает нас автобусами. Вообще любая мелочь приятна для нас», – рассказывает герой.
Тем, кто думает над тем, чтобы подписать контракт, Денис советует ничего не бояться.
«Я хочу, чтобы люди не думали, что там плохо. Ничего страшного нет в том, чтобы защищать свою страну. Каждый должен что-то вложить в общую Победу», – отметил он.
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