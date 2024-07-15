Министр труда РТ Эльмира Зарипова: «Подписать контракт – удел сильных и смелых»

Подписать контракт – удел сильных и смелых. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» сообщил министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

«В республике выстроена системная поддержка не только бойцов, но и их семей. Осуществляется серьёзная поддержка пожилых родственников и детей, а также детей-инвалидов. Боец, находящийся на СВО, может быть абсолютно спокоен за свою семью – мы поможем им справиться со всеми возникающими трудностями. Наше министерство выплачивает 360 тысяч рублей из суммарных 1,5 миллионов, которые получает боец», – рассказала она.

Выплата в размере двадцати тысяч рублей положена за каждого ребенка до 18 лет, если его отец является участника СВО.

«Чтобы её получить, необходимо предоставить нам документы, подтверждающие, что отец семьи находится в зоне СВО. Помимо этого, новорожденный в семье бойца получает комплект новорожденного стоимостью до десяти тысяч рублей, включающий подгузники, одежду и все необходимое. Также дети участников при поступлении в ВУЗы получают квоты. Пожилые родственники-инвалиды становятся на домовое обслуживание, то есть наши сотрудники помогают им. Мы также не забываем заботиться о детях-инвалидах», – дополнила она.

Эльмира Зарипова напомнила, что санаторно-курортное лечение также положено семьям участников СВО и самим участникам. По её словам, за участниками СВО сохраняются рабочие места.

«Если есть возможность и желание переобучиться, мы можем помочь и с этим. Это касается как участников СВО, так и их семей. Подписать контракт – удел сильных и смелых. Это решение настоящих мужчин», – подытожила она.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.