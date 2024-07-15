Руководитель проекта 117 Лилия Иванова: «Поможем заключить контракт и собрать документы»

Поможем заключить контракт и собрать документы. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» сообщил заместитель директора контактного центра 117 Алексей Сиитов.

«У нас две линии принимают звонки: первая принимает большую часть звонков, вторая группа – рекрутеры – подключается, когда человек звонит не просто чтобы проконсультироваться, а чтобы сразу заключить контракт. Они ведут человека до подписания контракта. Период сбора документов и подписания контракта с момента звонка в наш центр занимает до двух дней. Всего у нас 80 сотрудников, из которых 10 – рекрутеры», – рассказал Алексей Сиитов.

По словам руководителя проекта 117 Лилии Ивановой, контактный центр был создан, как только начались мероприятия по подбору военнослужащих по контракту.

«Мы полностью исключили в работе голосовых помощников. У нас человек сразу связывается с оператором. Достаточно просто позвонить, и рекрутер расскажет про выплаты, льготы и нужные документы. Мы работаем круглосуточно. Рекрутеры, общаясь с потенциальными кандидатами, также выясняют, нет ли ограничений по здоровью. Если есть желание, наберите 117, мы поможем вам и предоставим всю информацию», – рассказала она.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.