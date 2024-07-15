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Руководитель проекта 117 Лилия Иванова: «Поможем заключить контракт и собрать документы»
Поможем заключить контракт и собрать документы. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» сообщил заместитель директора контактного центра 117 Алексей Сиитов.
«У нас две линии принимают звонки: первая принимает большую часть звонков, вторая группа – рекрутеры – подключается, когда человек звонит не просто чтобы проконсультироваться, а чтобы сразу заключить контракт. Они ведут человека до подписания контракта. Период сбора документов и подписания контракта с момента звонка в наш центр занимает до двух дней. Всего у нас 80 сотрудников, из которых 10 – рекрутеры», – рассказал Алексей Сиитов.
По словам руководителя проекта 117 Лилии Ивановой, контактный центр был создан, как только начались мероприятия по подбору военнослужащих по контракту.
«Мы полностью исключили в работе голосовых помощников. У нас человек сразу связывается с оператором. Достаточно просто позвонить, и рекрутер расскажет про выплаты, льготы и нужные документы. Мы работаем круглосуточно. Рекрутеры, общаясь с потенциальными кандидатами, также выясняют, нет ли ограничений по здоровью. Если есть желание, наберите 117, мы поможем вам и предоставим всю информацию», – рассказала она.
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