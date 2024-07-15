«Патриотизм – это жизнь за Родину»: Ранель Сафин на телемарафоне «Вступай в армию Победы»

Патриотизм – это любовь к Родине, когда можешь пожертвовать жизнью ради нее. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» сообщил ученик cредней общеобразовательной школы №60 Авиастроительного района Казани, Ранель Сафин. Он поет и сочиняет, патриотические песни для поддержки бойцов на передовой.

«У папы была гитара, он на гитаре играл, я подпевал. А потом в школе на уроке музыки учитель услышал, как я пою, и решил меня вывести на первый концерт. Я думаю патриотизм – это любовь к Родине, к своей стране. Это когда ты готов пожертвовать ради нее не только материальными благами, но и жизнью», – сказал Ранель Сафин.

Его дедушка Табрис Зиннатуллин рассказал, что в семье Ранель уже не раз выступал перед бойцами в госпитале. А также рассказал о патриотическом воспитании внука.

«Мы патриоты, потому что для нас есть хороший пример – наши прадедушки, которые погибли на войне. Также Ранель с родителями участвовал не раз в акции Бессмертный полк. Еще мы приходили в госпиталь, и Ранель там пел для раненых», – рассказал дедушка Ранеля.