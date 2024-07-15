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«Пишу письма, чтобы поддержать бойцов»: Второклассник-волонтер о помощи участникам СВО
Пишу письма, чтобы поддержать бойцов. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» сообщил волонтер и второклассник Артемий Волков. В письме солдату Артемий попросил поиграть с ним в футбол. Военнослужащий не смог отказать мальчику и пришёл к нему, но сам сыграть не смог из-за ранения. Поэтому с Артемием поиграли дети военнослужащего.
Школьники, в числе которых был Артемий Волков, попросили родителей купить УАЗ на передовую вместо детской площадки.
Мама Артемия, Лариса, рассказала, как ей удалось воспитать такого патриота.
«Патриота нужно воспитывать с детства. Это уважение к пожилым людям, любовь, взаимопонимание, поддержка. Когда ребенок становится старше, нужно посещать с ним музеи и красивые места в Татарстане. Ему должны быть привиты доброта и милосердие. Сегодня произошел показательный случай: мы ехали в автобусе, и Артемий подошел к мужчине и спросил: "У вас есть мама?" Мужчина ответил: "Есть". Артемий сказал: "И у меня есть, и она стоит сейчас". Он попросил уступить мне место», – рассказала она.
Сам Артемий скромно признался, что написал письмо солдату с позывным Электроник, чтобы его порадовать.
«Я хотел порадовать солдат. Писал вот так: "Пишет вам Артемий Волков, ученик второго класса. В своем письме я говорю тебе большое спасибо за защиту нашей страны". Я собираю шурупчики у людей и отправляю их, в хозяйстве они точно пригодятся», – дополнил Артемий Волков.
Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».
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