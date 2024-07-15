«Пишу письма, чтобы поддержать бойцов»: Второклассник-волонтер о помощи участникам СВО

Пишу письма, чтобы поддержать бойцов. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» сообщил волонтер и второклассник Артемий Волков. В письме солдату Артемий попросил поиграть с ним в футбол. Военнослужащий не смог отказать мальчику и пришёл к нему, но сам сыграть не смог из-за ранения. Поэтому с Артемием поиграли дети военнослужащего.

Школьники, в числе которых был Артемий Волков, попросили родителей купить УАЗ на передовую вместо детской площадки.

Мама Артемия, Лариса, рассказала, как ей удалось воспитать такого патриота.

«Патриота нужно воспитывать с детства. Это уважение к пожилым людям, любовь, взаимопонимание, поддержка. Когда ребенок становится старше, нужно посещать с ним музеи и красивые места в Татарстане. Ему должны быть привиты доброта и милосердие. Сегодня произошел показательный случай: мы ехали в автобусе, и Артемий подошел к мужчине и спросил: "У вас есть мама?" Мужчина ответил: "Есть". Артемий сказал: "И у меня есть, и она стоит сейчас". Он попросил уступить мне место», – рассказала она.

Сам Артемий скромно признался, что написал письмо солдату с позывным Электроник, чтобы его порадовать.

«Я хотел порадовать солдат. Писал вот так: "Пишет вам Артемий Волков, ученик второго класса. В своем письме я говорю тебе большое спасибо за защиту нашей страны". Я собираю шурупчики у людей и отправляю их, в хозяйстве они точно пригодятся», – дополнил Артемий Волков.



Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям. Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.