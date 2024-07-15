Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов: «Закупили помощь на полмиллиарда рублей»

Помогаем всем, чем можем. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» сообщил глава Тетюшского муниципального района Рамис Сафиуллов.

«Мы начали помогать в 2022 году, первая поездка была 4 марта, от нас уехал груз на 44 тонны. Сейчас мы уже не считаем тонны, их больше тысячи. Суммарно мы закупили помощи на около полумиллиарда рублей. Сначала покупали термобелье и продукты питания, а теперь уже отправляем спецтехнику. Квадрокоптеры, коллиматорные прицелы, автомобили и так далее. Только за этот год передали около 27 автомобилей», – рассказал глава Тетюшского района.

В Тетюшах не забывают и о семьях бойцов.

«С каждой семьей мы общаемся, оказываем всю необходимую помощь: лечение, доставка дров и многое другое. Что просят, то и даем. Это ежедневная работа. В районном ДК мы выделили площади, где бабушки за 70 лет каждый день делают маскировочные сети. Их труд невозможно оценить, они делают очень много. Я работаю главой района и города, много раз был на передовой с бойцами. Не бойтесь, идите, защищайте нашу страну. Бояться здесь нечего», – подытожил он.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.