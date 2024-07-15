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Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов: «Закупили помощь на полмиллиарда рублей»
Помогаем всем, чем можем. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» сообщил глава Тетюшского муниципального района Рамис Сафиуллов.
«Мы начали помогать в 2022 году, первая поездка была 4 марта, от нас уехал груз на 44 тонны. Сейчас мы уже не считаем тонны, их больше тысячи. Суммарно мы закупили помощи на около полумиллиарда рублей. Сначала покупали термобелье и продукты питания, а теперь уже отправляем спецтехнику. Квадрокоптеры, коллиматорные прицелы, автомобили и так далее. Только за этот год передали около 27 автомобилей», – рассказал глава Тетюшского района.
В Тетюшах не забывают и о семьях бойцов.
«С каждой семьей мы общаемся, оказываем всю необходимую помощь: лечение, доставка дров и многое другое. Что просят, то и даем. Это ежедневная работа. В районном ДК мы выделили площади, где бабушки за 70 лет каждый день делают маскировочные сети. Их труд невозможно оценить, они делают очень много. Я работаю главой района и города, много раз был на передовой с бойцами. Не бойтесь, идите, защищайте нашу страну. Бояться здесь нечего», – подытожил он.
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