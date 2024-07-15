Лейла Фазлеева: «В Татарстане желающих направить свой вклад в дело Победы очень много»

Желающих внести свой вклад в дело Победы в республике очень много. Об этом рассказала заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева на телемарафоне «Вступай в армию Победы!».

«Я думаю, будет правильно, если я скажу, что вся республика с первого дня начала специальной военной операции поддерживает бойцов на линии огня, поддерживает семьи военнослужащих, которые сегодня выполняют свой долг. Это действительно одни из лучших мужчин Российской Федерации», – отметила вице-премьер.

Лейла Фазлеева подчеркнула, что меры поддержки участников СВО носят очень разноплановый характер.

«Мы с вами знаем о тех инициативах, которые на территории республики уже закреплены, и многие из них стали традицией. С первых дней СВО появилась инициатива по сбору гуманитарной помощи. Сегодня уже более четырех тысяч тонн направлено в зону проведения СВО для военнослужащих и тех, кто находится рядом с ними. Сбор осуществляется как по инициативе общественных организаций, так и по инициативе отдельных граждан. Люди не перестают интересоваться, куда можно направить средства, чтобы что-то адресно приобрести. Только что в эфире вы слышали наших военных, которые говорили, что получают нашу гуманитарную помощь – она действительно доходит до них», – рассказала Фазлеева.

Гуманитарная помощь включает предметы быта и обихода. В первое время отправлялись строительные материалы и супы, которые готовили обычные бабушки. Люди отправляли теплые вещи и технику, которая позволяет проводить мероприятия в зоне СВО на высоком уровне, добавила заместитель Премьер-министра Республики Татарстан.

«Порой помощь связана с медицинскими подразделениями. Мы постоянно на связи с медицинскими формированиями наших полков, чтобы своевременно выявлять задачи, которые возникают в процессе проведения СВО», – рассказала вице-премьер.

Помощь оказывается и тем семьям, где участник СВО погиб, отметила она.

«Главное, что мы сегодня точно понимаем – желающих внести свой вклад в дело Победы в республике очень много. И как бы ни пытались утверждать обратное, это факт. Существуют склады гуманитарной помощи – сегодня их около 20 в муниципальных районах республики и в Казани. Активно в эту работу включились образовательные организации высшего и среднего профессионального образования. Это очень важно, потому что быть вне истории своей страны, своего Отечества невозможно. Именно с молодости формируется чувство причастности, то самое чувство солидарности, которое сегодня показывают студенты среднего и высшего профессионального образования вместе с народом. Ребята активно включаются в этот процесс вместе с общественными объединениями и нашим татарстанским ДОСААФ, когда осуществляются командировки в зону проведения СВО. Участие молодых людей в этих процессах очень важно, и я обязательно хотела бы упомянуть в рамках эфира, что патриотические формирования также активно участвуют в формировании гуманитарной помощи», – рассказала Лейла Фазлеева.



Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям. Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

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