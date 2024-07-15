Волонтеры Татарстана помогают фронту при помощи 3D-принтера

Изготавливать различные приспособления для бойцов СВО научились волонтеры из Татарстана с помощью 3D-принтера. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказали руководитель «Молодой Гвардии» Республики Татарстан Руслан Шигабуддинов и основатель проекта «Общество Разработчиков Для Армии» Чингизхан Минуров.

«С момента начала СВО мы не могли остаться в стороне, поэтому открыли наш гуманитарный штаб. В этом году ввели нововведение – на 3D-принтерах начали печатать различные приспособления, которые помогают нашим бойцам на фронте. Например, ампульницы, которые позволяют быстро достать обезболивающее и начать его приём, чтобы избежать болевого шока после ранения. Это очень полезное приспособление для наших ребят», – рассказал Руслан Шигабуддинов.

Также в «Молодой Гвардии» делают окопные свечи, которые помогают бойцам согреться в окопах и приготовить еду. На данный момент изготовлено более 50 тысяч таких свечей.

Чингизхан Минуров поблагодарил сообщества инженеров и конструкторов, которые помогают им создавать необходимые на фронте предметы.

«Они передают нам чертежи и схемы. Мы производим в больших объемах различные приспособления, например, подсветки для артиллеристов, которые помогают им работать в ночное время и не обнаруживать себя», – отметил он.

Минуров добавил, что они также изготавливают дроны, которые используются не только как разведчики, но и как оружие поражения.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

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