Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Волонтеры Татарстана помогают фронту при помощи 3D-принтера
Изготавливать различные приспособления для бойцов СВО научились волонтеры из Татарстана с помощью 3D-принтера. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказали руководитель «Молодой Гвардии» Республики Татарстан Руслан Шигабуддинов и основатель проекта «Общество Разработчиков Для Армии» Чингизхан Минуров.
«С момента начала СВО мы не могли остаться в стороне, поэтому открыли наш гуманитарный штаб. В этом году ввели нововведение – на 3D-принтерах начали печатать различные приспособления, которые помогают нашим бойцам на фронте. Например, ампульницы, которые позволяют быстро достать обезболивающее и начать его приём, чтобы избежать болевого шока после ранения. Это очень полезное приспособление для наших ребят», – рассказал Руслан Шигабуддинов.
Также в «Молодой Гвардии» делают окопные свечи, которые помогают бойцам согреться в окопах и приготовить еду. На данный момент изготовлено более 50 тысяч таких свечей.
Чингизхан Минуров поблагодарил сообщества инженеров и конструкторов, которые помогают им создавать необходимые на фронте предметы.
«Они передают нам чертежи и схемы. Мы производим в больших объемах различные приспособления, например, подсветки для артиллеристов, которые помогают им работать в ночное время и не обнаруживать себя», – отметил он.
Минуров добавил, что они также изготавливают дроны, которые используются не только как разведчики, но и как оружие поражения.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»