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Элвин Грэй: «Не раз выступал перед бойцами, со многими удалось пообщаться»
Выступал в госпитале, бойцы обрадовались концерту. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» сообщил певец Элвин Грэй.
«Да, у меня были гуманитарные миссии, мы ездили поддержать наших ребят, поднять им дух. Давали концерт в больнице. Атмосфера там была непростая, но ребята настроены позитивно и только на победу. Смотрю, а у них глаза горят. К концерту отнеслись очень позитивно, танцевали», – рассказал он.
Артист также рассказал, как посещал школу местных детей в зоне СВО.
«У них родители на передовой. Хорошо знают песни и татарские, и башкирские, что было удивительно. И по глазам, и по настроению чувствовалось, что это действительно нужно. Чуть позже я пробыл с бойцами два дня, со многими успел пообщаться. Один из бойцов попросил передать записку родственникам», – дополнил Элвин Грэй.
Певец также немного рассказал о том, как записал песню вместе с Олегом Газмановым.
«Это получилось быстро и неожиданно. Я отправил песню Олегу Газманову и предложил ему дуэт. Он послушал, перезвонил и сказал: "Пишем". Долго не могли собраться из-за постоянных гастролей, но в итоге все получилось», – подытожил он.
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