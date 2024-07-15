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Участник СВО из Татарстана: «Я пошел не за медалями, и не за деньгами»
На телемарафоне «Вступай в армию Победы!» участник СВО Айрат Сабиров поделился своим боевым опытом и дал напутствия тем, кто хочет подписать контракт.
Айрат рассказал о том, как решился пойти на фронт.
«Я увидел по телевизору, как поступают враги с нашими пленными ребятами, как привозят связанных и расстреливают. Я патриотически настроен, и для меня этого было достаточно. Я просто взял сумку и поехал. Родные отреагировали с пониманием. Мы же семья, а в семье должны быть одни взгляды и духовные, и моральные. Иначе это не семья», – считает он.
Айрат дважды подписывал контракт и сейчас находится дома на реабилитации, так как его контракт закончился.
«Ты всегда помнишь, что у тебя есть малая Родина за спиной. Встречаясь даже на передовой с ребятами из Татарстана, мы всегда помним, что мы едины, невзирая на нашу национальность. Мобилизованный ты или контрактник – там это не имеет значения, мы все там братья. Когда человек находится в чрезвычайной ситуации, все его качества проявляются. Многое там переосмысливается, и уже на втором выходе в бой все мы становимся братьями», – рассказал военнослужащий.
Боец имеет множество наград, но говорит о них скромно: «Это просто за то, что Родину люблю», – смеётся он. Мариуполь, Орехово и Попасное – герой перечислил населённые пункты, в которых он сражался с врагом и был награждён.
«Я пошёл не за медали и не за деньги. Так получилось. Но всегда приятно, когда о тебе помнят, когда о тебе молятся, желают Победы. Все за то, чтобы мы победили как можно скорее и с наименьшими потерями», – говорит он.
Тем, кто хочет подписать контракт, он советует поговорить с теми, кто уже был на СВО, и подумать о том, что взять с собой.
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