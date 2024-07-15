Участник СВО из Татарстана: «Я пошел не за медалями, и не за деньгами»

На телемарафоне «Вступай в армию Победы!» участник СВО Айрат Сабиров поделился своим боевым опытом и дал напутствия тем, кто хочет подписать контракт.

Айрат рассказал о том, как решился пойти на фронт.

«Я увидел по телевизору, как поступают враги с нашими пленными ребятами, как привозят связанных и расстреливают. Я патриотически настроен, и для меня этого было достаточно. Я просто взял сумку и поехал. Родные отреагировали с пониманием. Мы же семья, а в семье должны быть одни взгляды и духовные, и моральные. Иначе это не семья», – считает он.

Айрат дважды подписывал контракт и сейчас находится дома на реабилитации, так как его контракт закончился.

«Ты всегда помнишь, что у тебя есть малая Родина за спиной. Встречаясь даже на передовой с ребятами из Татарстана, мы всегда помним, что мы едины, невзирая на нашу национальность. Мобилизованный ты или контрактник – там это не имеет значения, мы все там братья. Когда человек находится в чрезвычайной ситуации, все его качества проявляются. Многое там переосмысливается, и уже на втором выходе в бой все мы становимся братьями», – рассказал военнослужащий.

Боец имеет множество наград, но говорит о них скромно: «Это просто за то, что Родину люблю», – смеётся он. Мариуполь, Орехово и Попасное – герой перечислил населённые пункты, в которых он сражался с врагом и был награждён.

«Я пошёл не за медали и не за деньги. Так получилось. Но всегда приятно, когда о тебе помнят, когда о тебе молятся, желают Победы. Все за то, чтобы мы победили как можно скорее и с наименьшими потерями», – говорит он.

Тем, кто хочет подписать контракт, он советует поговорить с теми, кто уже был на СВО, и подумать о том, что взять с собой.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.