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Фирдус Тямаев: «Поддержка военных - дело патриотизма, а не пиара»
Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев рассказал о своей помощи военнослужащим в процессе телемарафона «Вступай в армию Победы!». Выступая из студии «Болгар радиосы», певец подчеркнул, что его деятельность мотивирована исключительно патриотизмом.
Тямаев поддерживает постоянную связь с военнослужащими из Татарстана, готов ответить на их звонки в любое время суток.
«Они могут позвонить даже в два-три часа ночи», – отметил артист.
Помощь включает в себя отправку необходимых вещей и даже автомобилей. Тямаев подчеркнул, что все делается от чистого сердца, без стремления к публичности.
«Мне не нужен пиар, с этим нельзя. Дела сделаны от души», – заявил он.
Артист также рассказал о доверии, которое оказывают ему обычные граждане.
«Даже когда заезжаем заправить машину, люди, доверяя нам, дают деньги. Мы денег не просили, они понимают, что деньги дойдут до рук военных», – поделился Тямаев.
Он упомянул и о своем младшем брате Роберте, недавно вернувшемся со службы, который продолжает патриотическую работу дома, организуя, в частности, соревнования по национальной борьбе корэш.
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