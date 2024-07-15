Фирдус Тямаев: «Поддержка военных - дело патриотизма, а не пиара»

Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев рассказал о своей помощи военнослужащим в процессе телемарафона «Вступай в армию Победы!». Выступая из студии «Болгар радиосы», певец подчеркнул, что его деятельность мотивирована исключительно патриотизмом.

Тямаев поддерживает постоянную связь с военнослужащими из Татарстана, готов ответить на их звонки в любое время суток.

«Они могут позвонить даже в два-три часа ночи», – отметил артист.

Помощь включает в себя отправку необходимых вещей и даже автомобилей. Тямаев подчеркнул, что все делается от чистого сердца, без стремления к публичности.

«Мне не нужен пиар, с этим нельзя. Дела сделаны от души», – заявил он.

Артист также рассказал о доверии, которое оказывают ему обычные граждане.

«Даже когда заезжаем заправить машину, люди, доверяя нам, дают деньги. Мы денег не просили, они понимают, что деньги дойдут до рук военных», – поделился Тямаев.

Он упомянул и о своем младшем брате Роберте, недавно вернувшемся со службы, который продолжает патриотическую работу дома, организуя, в частности, соревнования по национальной борьбе корэш.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

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