Директор Института истории Марджани: «Выходцы с татарской земли всегда отличались в боях»

Выходцы с татарской земли всегда отличались в боях. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказал директор Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан Радик Салихов.

Многие маршалы Победы говорили о том, что выходцы с татарской земли всегда отличались в боях, отметил историк.

«Весь мир знает подвиг Мусы Джалиля, все мы знаем подвиг Гази Загитова и Магубы Сыртлановой, но есть и множество других сражений, где отличились выходцы из нашей республики, проявили себя и получили высокое звание Героя Советского Союза. Например, Фатых Шарипов, осенью 1943 года он с танковой ротой, на башнях их боевых машин было написано "колхозник Татарии", танки для этой роты были куплены за счёт обычных людей, отправился на Днепр, захватили плацдарм и в течение трёх суток удерживали наступающие силы противника. Сражение происходило под Киевом, и за этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза», – рассказал Салихов.

Рассказывать о подвигах наших земляков можно очень много, отметил он. Подвигов было множество – 161 татарин получил звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, подчеркнул директор Института истории.

«Во всех битвах татары проявляли мужество – начиная с 1941 года. И при обороне Москвы, и при Сталинградской битве, и особенно много на Курской дуге», – рассказал Радик Салихов.

Он также подчеркнул, что именные батальоны Татарстана уже прославились.

«У них славный боевой путь. Нужно понимать, что эти батальоны несут кусочек нашей истории, кусочек Родины, Татарстана там, в полях сражений. "Алга" – это древний боевой клич тюркских воинов, ещё с древности. "Батыр" – это тюркское название, означающее богатыря. "Тимер" – это несгибаемый, железный человек», – поделился историк.

Салихов также рассказал, что многое делается для увековечивания памяти наших земляков.

«Вузовские научные организации и наша общественность ведут большую работу по поиску и выявлению новых героев. Книга памяти – это книга, где собраны имена тех, кто отдал свою жизнь за свободу Отечества. В то же время есть очень много безымянных героев. Ведётся работа по увековечиванию их имён, и я думаю, эта работа будет продолжаться ещё долгие годы», – рассказал Радик Салихов.

Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны, как и сегодня, люди объединялись и собирали средства на технику. Например, на колонну «Колхозник Татарии» было собрано около 200 млн рублей.

«Это вклад в укрепление боевого духа наших солдат и в Победу», – подчеркнул директор Института истории.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

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