Расим Баксиков: «Бойцу важно, чтобы о его семье позаботилась Родина»

Герой России Расим Баксиков рассказал, что выплаты для подписавших контракт участников СВО очень важны, чтобы бойцы могли чувствовать уверенность и спокойствие за свою семью. Об этом он сказал, выступая на телемарафоне «Вступай в армию Победы!».

Отвечая на вопрос ведущих о том, как Баксиков решил стать военным, Герой России рассказал, что еще с юных лет интересовался военной техникой.

«Изначально это пришло с детства. Мне нравилось все – танки, стрелковое оружие, холодное оружие. Я и сейчас интересуюсь новинками вооружения. Я рос, когда проходила Первая Чеченская, Вторая Чеченская кампании, я следил за событиями из новостей. Майкопская бригада ВДВ – эти ребята известны мне еще с детства. Я отношусь к тому поколению, которому повезло, ведь мы видели живых ветеранов Великой Отечественной войны», – поделился Баксиков.

В 2002 году в селе Алексеевское, где рос Расим Баксиков, был создал стрелковый клуб, который впоследствии стал клубом военно-патриотическим.

«Создатель этого клуба – мой преподаватель ОБЖ. Сейчас традиции возвращаются. Минобразования молодцы, я рад, что создали клуб Юнарамеец, который сейчас вырос в целое движение. В 2004 году, когда я был в десятом классе, мой преподаватель предложил поступить мне в танковое училище», – вспоминает Баксиков.

Герой России также отметил, что предложение Раиса Татарстана увеличить выплаты за подписание контракта, сильно подкрепляет боевой дух.

«Поддержка важна любому бойцу. Пока он выполняет боевые задачи, ему важно знать, что за его семьей присмотрят, его семью обеспечат. Мы же защищаем нашу Родину. Когда Родина заботится о семье – это очень важно. В первую очередь – это спокойствие для бойца», – рассказал он.