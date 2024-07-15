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Расим Баксиков: «Бойцу важно, чтобы о его семье позаботилась Родина»
Герой России Расим Баксиков рассказал, что выплаты для подписавших контракт участников СВО очень важны, чтобы бойцы могли чувствовать уверенность и спокойствие за свою семью. Об этом он сказал, выступая на телемарафоне «Вступай в армию Победы!».
Отвечая на вопрос ведущих о том, как Баксиков решил стать военным, Герой России рассказал, что еще с юных лет интересовался военной техникой.
«Изначально это пришло с детства. Мне нравилось все – танки, стрелковое оружие, холодное оружие. Я и сейчас интересуюсь новинками вооружения. Я рос, когда проходила Первая Чеченская, Вторая Чеченская кампании, я следил за событиями из новостей. Майкопская бригада ВДВ – эти ребята известны мне еще с детства. Я отношусь к тому поколению, которому повезло, ведь мы видели живых ветеранов Великой Отечественной войны», – поделился Баксиков.
В 2002 году в селе Алексеевское, где рос Расим Баксиков, был создал стрелковый клуб, который впоследствии стал клубом военно-патриотическим.
«Создатель этого клуба – мой преподаватель ОБЖ. Сейчас традиции возвращаются. Минобразования молодцы, я рад, что создали клуб Юнарамеец, который сейчас вырос в целое движение. В 2004 году, когда я был в десятом классе, мой преподаватель предложил поступить мне в танковое училище», – вспоминает Баксиков.
Герой России также отметил, что предложение Раиса Татарстана увеличить выплаты за подписание контракта, сильно подкрепляет боевой дух.
«Поддержка важна любому бойцу. Пока он выполняет боевые задачи, ему важно знать, что за его семьей присмотрят, его семью обеспечат. Мы же защищаем нашу Родину. Когда Родина заботится о семье – это очень важно. В первую очередь – это спокойствие для бойца», – рассказал он.
Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.
Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
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