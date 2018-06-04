Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 25

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 25 человек, сообщает RT со ссылкой на Infobae.
Среди пострадавших — 12 детей. Число пропавших без вести в настоящий момент устанавливается.
Эвакуированы 3,1 тыс. человек, 653 размещены во временных убежищах.
Свою помощь Гватемале предложили Президенты Мексики, Сальвадора и Гондураса.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Гватемале из-за извержения вулкана объявили красный уровень тревоги.
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