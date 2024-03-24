По всей России стартовала акция памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Сегодня на подмосковном «Крокус Сити Холле» зажглась проекция «Журавли» – журавлиный клин взлетел в небо от основания здания концертного комплекса, где произошла трагедия. Она приурочена к дню общенационального траура по жертвам теракта в концертном комплексе.

Также по всей стране стартовала одноименная акция, присоединиться к которой могут все желающие. Для этого нужно сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу либо создать собственный вариант и поделиться им в соцсетях. Один из вариантов — поместить изображение на аватаре.

Акция получила название в честь знаменитой песни композитора Яна Френкеля, написанной на стихи Расула Гамзатова и переведенной Наумом Гребневым. Одним из ее исполнителей стал народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Минздрав Московской области недавно уточнил число пострадавших: их 154. Поисковая операция продолжается. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Менделеевске. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.