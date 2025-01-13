«Виноваты водители, а не погода»: глава ГАИ Татарстана о смертельных ошибках на дорогах

Выезд на встречку, несоблюдение дистанции, а также желание развлечься, не включая здравый смысл, – вот основные причины смертельных ДТП на дорогах Татарстана. За 13 дней этого года в дорожных авариях уже погибли 14 человек. Кто виноват в растущей смертности и что с этим делать – в репортаже «Татар-информа».





За первые дни в авариях на дорогах республики погибло почти вдвое больше человек, чем за этот же период прошлого года

Фото: © «Татар-информ»

«Львиная доля ДТП с погибшими происходит из-за выезда на встречку»

Количество ДТП с погибшими в Татарстане продолжает расти: за первые дни в авариях на дорогах республики погибло почти вдвое больше человек, чем за этот же период прошлого года. В Госавтоинспекции Татарстана не устают напоминать: дорога ошибок не прощает, а водителей и пешеходов просят быть максимально бдительными.

«На сегодняшний день, только за первые числа января, на дорогах Республики Татарстан погибли 14 человек. Это на шесть человек больше, чем за такой же период прошлого года. Можно сказать, что в два раза выросло число смертельных ДТП. Всего за это время произошло 68 ДТП, в которых 82 человека получили травмы», – сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.

Чаще всего происходят смертельные ДТП из-за ошибок водителей, о которых в ГИБДД говорят постоянно.

В Верхнеуслонском районе водитель с большим стажем выехал на встречку, где столкнулся с другим автомобилем. Два человека погибли на месте Фото: прокуратура РТ

«Львиная доля дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают люди, происходит в результате выезда на полосу встречного движения. 1 января в Верхнеуслонском районе водитель с большим стажем выехал на встречку, где столкнулся с другим автомобилем. Два человека погибли на месте», – привел пример Рустем Гарипов.

«Водитель даже не заметил, что сбил человека»

3 января в Алексеевском районе женщину сбил автомобиль Kia. От полученных трав она скончалась на месте.

«Это освещенный участок, он проходит прямо по Алексеевску. Это трасса, но она проходит через населенный пункт. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, водитель – местный житель. Что касается пешеходов, мы всегда говорим, что пешеходы всегда должны заботиться сами о себе. Начиная от детей, заканчивая пожилыми людьми», – отметил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ.

Накануне в Казани 76-летняя женщина погибла, когда переходила дорогу рядом с зеброй. Трагедия произошла на улице Серова. Водитель грузового автомобиля SITRAK, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на 75-летнюю женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

«На записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина переходит дорогу перед грузовиком, для автомобиля в этот момент загорается зеленый свет. Водитель позже пояснил, что даже не видел пешехода. Он даже не заметил, что сбил человека, потом уже его остановили автоинспекторы, от которых он узнал, что произошло», – рассказал главный госавтоинспектор Татарстана.

«В прошлом году погибли 28 человек старше 60 лет»

«Мы всегда говорим в школах и детских садах, обращаемся к родителям, чтобы они от дома до школы прошли со своими детьми, показали, как правильно переходить дорогу, как правильно вести себя на дороге. Об этом нужно всегда говорить с детьми. Что касается пожилых людей, мы помним, что в конце прошлого года одно за другим происходили ДТП, где погибали именно люди пенсионного возраста. В прошлом году 28 человек старше 60 лет погибли на дорогах. Это большая цифра», – уверен Рустем Гарипов.

Рустем Гарипов: «Анализируя аварийность, мы приходим к выводу, что часто пожилые люди переходят дорогу, где и как им вздумается» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Всего за прошлый год с участием пешеходов произошло 885 ДТП, в которых погибли 64 человека и 865 получили травмы. С участием пешеходов старше 60 лет произошло 240 ДТП, в которых 216 человек пострадали.

Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ призвал говорить о безопасности на дорогах не только с детьми, но и со своими пожилыми родственниками. Вместе пройти маршруты до магазина, почты и так далее, чтобы объяснить, где и как переходить дорогу и на какие участки обращать особое внимание.

«Анализируя аварийность, мы приходим к выводу, что часто пожилые люди переходят дорогу, где и как им вздумается. Да, иногда тяжело где-то переходить дорогу, но наша общая задача донести до них, что если они будут нарушать правила, то не дойдут до своих целей», – добавил Гарипов.

«Гибнут, вылетая на встречку»

Еще одно ДТП с летальным исходом: 3 января в Лаишевском районе Daewoo Matiz проигнорировал требования знака «Обгон запрещен», выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем Volvo. В результате столкновения 59-летний водитель Daewoo скончался на месте, его 43-летний пассажир получил травмы.

В Лаишевском районе Daewoo Matiz проигнорировал требования знака «Обгон запрещен», выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем Volvo Фото: Госавтоинспекция РТ

На следующий день в Верхнеуслонском районе Татарстана, на 40-м километре трассы Казань – Ульяновск произошла смертельная авария. Водитель BMW не выбрал безопасную скорость и нарушил дистанцию. В результате неосторожности водителя иномарка влетела в автомобиль «Лада». От удара легковушку выбросило на встречку, где она столкнулась со встречным автомобилем. В результате ДТП пассажир отечественной легковушки скончался. Водителя «Лады» и пассажира встречного авто увезли медики.

6 января в Высокогорском районе 36-летний водитель БМВ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». В результате 57-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался. предполагаемого виновника суд отправил в СИЗО. Мужчина скрылся с места ДТП и явился в полицию только спустя два дня после трагедии. Он уверял, что был трезв, однако в салоне его авто нашли бутылку из-под спиртного. Объясняя причины своего опасного маневра, он говорил, что ему помешали сугробы на обочине.

«7 января в Елабужском районе водитель автомобиля Hyundai не учел дорожные и метеорологические условия, совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Scania, который убирал снег. В результате водитель и пассажир легкового автомобиля погибли», – напомнил Рустем Гарипов.

«Сотрудники ГАИ обнаружили сломанный дорожный знак, просмотрели записи камер»

Главный госавтоинспектор напомнил детали резонансного ДТП п с тюбингом. Сначала пояивлась информация о том, что 20-летняя девушка, катаясь с горы на тюбинге в поселке Новое Аракчино, врезалась в забор.

«От полученных травм она скончалась. Автоинспекторы Казани, выехав на место происшествия, выявили несоответствие данной информации действительности: на месте происшествия отсутствовали следы крови», – рассказал Рустем Гарипов.

Начальник управления отметил, что сотрудники ГАИ обнаружили неисправный дорожный знак недалеко от места происшествия, решили просмотреть записи камеры видеонаблюдения, чтобы понять, кто его повредил.

«В ходе просмотра видеокамер установлено, что девушка ехала на тюбинге, привязанном к автомобилю Hyundai. Вот к чему привела их игра. Я думаю, ни водитель, ни погибшая не желали такого исхода. Это значит, что мы где-то недорабатываем – значит, надо еще больше об этом говорить», – сказал Рустем Гарипов.

К слову, камеры запечатлили не только момент самой трагедии, но и то, как спустя два часа на месте появляются два человека, которые забирают тюбинг с места происшествия и скрывают следы крови. 22-летняя водитель была задержана и помещена под домашний арест.

22-летняя водитель была задержана и помещена под домашний арест Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На видео с камер наблюдения видно, что водитель разогнала свой автомобиль до очень большой скорости. До какой отметки в тот момент поднялась стрелка спидометра, установит следствие.

«Вопрос еще, как эта девушка-водитель планировала останавливаться. Если бы не этот столб, остановить их могло другое препятствие», – отметил начальник Госавтоинспекции РТ.

Чаще всего в таких случаях, когда водитель давит на педаль тормоза, тюбинг врезается в автомобиль.

«Мы должны понимать, что мгновенно автомобиль не остановить»

Продолжая разговор об авариях, Рустем Гарипов отметил, что в Верхнеуслонском районе одна за другой произошли две аварии: 9 января 24-летний водитель автомобиля Chery не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». 26-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте.

Там же 11 января водитель грузового автомобиля Scania не выбрал безопасную скорость и сбил 24-летнюю женщину и 5-летнюю девочку, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина скончалась в автомобиле скорой помощи, ребенок получил травмы.

«По предварительной версии, водитель не заметил людей. Да, мы все водители, мы должны понимать, что мгновенно автомобиль не остановить. Но и пешеходам нужно понимать, что прежде чем ступить на зебру, нужно убедиться, что все автомобили остановились. Это правило нужно соблюдать вне зависимости от того, где вы находитесь – в селе или в городе», – подчеркнул Гарипов.

Пассажирка скончалась, ребенок в детском кресле отделался легкими травмами

С 1 по 12 января в Татарстане зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 10 детей.

«2 января в Лаишевском районе 49-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai не учла метеорологические условия, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями Toyota и Audi. В результате водитель автомобиля Hyundai и ее 21-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. В салоне находился годовалый ребенок, его везли в детском кресле, он отделался легкими травмами. Также в салоне находилась 23-летняя девушка, которая была травмирована», – привел пример Рустем Гарипов.

2 января в Лаишевском районе 49-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai не учла метеорологические условия, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями Toyota и Audi Фото: Госавтоинспекция РТ

По словам госавтоинспектора, ребенка от тяжелых травм спасло именно детское кресло. Он призвал не игнорировать и ремни безопасности, которые спасли не одну жизнь. Про световозвращающие элементы также не стоить забывать – на темной дороге они могут спасти человеку жизнь.

В то же время, отметил Рустем Гарипов, не стоит всю вину в ДТП сваливать на плохие погодные условия.

«Есть фото- и видеоматериалы, по которым видно, что если бы водитель не отвлекался, соблюдал дистанцию, аварии можно было бы избежать. Что касается встречных столкновений, ряд аварий происходили в дни снегопадов, но, к примеру с аварией в Верхнеуслонском районе, там водитель, по предварительным данным, не соблюдал дистанцию, следствие также будет выяснять его скоростной режим. Водитель объяснил, что обзор ему закрыл снегоуборочный автомобиль», – объяснил он.

Если погода не располагает к поездкам, нужно быть вдвойне внимательными и в первую очередь соблюдать скоростной режим и дистанцию.