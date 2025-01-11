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Грузовик сбил маму с ребенком на трассе в Татарстане, женщина погибла
Сегодня на трассе М7 в Верхнеуслонском районе РТ водитель грузовика Scania на большой скорости сбил 24-летнюю женщину и 5-летнюю девочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина скончалась в автомобиле скорой помощи, а ребенок получил травмы.
На месте ДТП работают автоинспекторы. Обстоятельства происшествия выясняются.
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