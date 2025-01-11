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Происшествия 11 января 2025 14:52

Грузовик сбил маму с ребенком на трассе в Татарстане, женщина погибла

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Сегодня на трассе М7 в Верхнеуслонском районе РТ водитель грузовика Scania на большой скорости сбил 24-летнюю женщину и 5-летнюю девочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина скончалась в автомобиле скорой помощи, а ребенок получил травмы.

На месте ДТП работают автоинспекторы. Обстоятельства происшествия выясняются.

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