news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 13 января 2025 08:14

Появилось видео, как в Казани грузовик сбил 75-летнюю пенсионерку

Скопировать ссылку

Момент смертельного наезда на улице Серова в Казани попал на видео. Запись опубликовала городская Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

На видео видно, как пешеход попадает под колеса грузового автомобиля SITRAK, когда тот начал движение на разрешающий сигнал светофора.

ДТП произошло накануне примерно в 16:05. От полученных травм 75-летняя женщина скончалась на месте.

#ДТП жертвы #дтп в казани #насмерть сбили женщину
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100