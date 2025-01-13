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Новости Татарстана и Казани
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Появилось видео, как в Казани грузовик сбил 75-летнюю пенсионерку
Момент смертельного наезда на улице Серова в Казани попал на видео. Запись опубликовала городская Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
На видео видно, как пешеход попадает под колеса грузового автомобиля SITRAK, когда тот начал движение на разрешающий сигнал светофора.
ДТП произошло накануне примерно в 16:05. От полученных травм 75-летняя женщина скончалась на месте.
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