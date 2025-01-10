Появилось видео гибели девушки, катавшейся на ватрушке в Казани и влетевшей в знак

Появилось видео гибели девушки, катавшейся на ватрушке в Казани и влетевшей в дорожный знак.

На видео видно, что девушка ехала на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля, водитель которого фактически перевозил пассажира вне кабины.

«Татар-информ» рассказывал, что владелицей машины оказалась 22-летняя подруга погибшей. Девушка полностью признала свою вину, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На данный момент назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая и судебно-автотехническая экспертизы.