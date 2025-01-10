«Нечаянно, но я его убил»: что сказал в суде обвиняемый в смертельном ДТП водитель BMW

Скрылся с места ДТП, явился в полицию через два дня, а в соцсетях обнаружилось видео, где он пьет алкоголь за рулем. Приволжский суд сегодня выслушал водителя, которого следствие считает виновником смертельной аварии. По словам обвиняемого, ДТП произошло из-за непогоды. О том, что еще он сказал суду, в репортаже «Татар-информа».





Приволжский суд сегодня выслушал Ленара Низамова, которого следствие считает виновником смертельной аварии

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В 2011 году был лишен прав за то, что сел за руль пьяным

Сегодня в суде водитель, который сбежал с места смертельного ДТП, просил прощения со слезами на глазах. 36-летнего Ленара Низамова доставили в Приволжский суд Казани чтобы решить его дальнейшую судьбу на период следствия: оставить под домашним арестом или отправить в СИЗО.

ДТП, виновником которого следствие считает Низамова, произошло на трассе М7 «Волга» недалеко от деревни Яшь Кеч в Высокогорском районе республики. По данным МВД по РТ, Ленар Низамов, находясь за рулем BMW, не выбрал безопасную скорость, в результате чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчине было 57 лет.

Низамов, бросив свою иномарку, скрылся с места происшествия. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Через два дня сбежавший водитель BMW сам явился в полицию. Он объяснил полицейским, что находился в сильном шоке и не осознавал происходящего.

По данным МВД по РТ, Ленар Низамов, находясь за рулем BMW, не выбрал безопасную скорость, в результате чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой» Фото: © «Татар-информ»

В МВД по РТ установили, что за последние два года Ленар Низамов получил 27 штрафов за нарушение ПДД, большинство из них связаны с превышением скорости. Кроме того, в 2011 году он уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде.

Как известно из социальных сетей обвиняемого, он занимается частной юридической практикой: оформлением банкротства и возвращением страховых взносов.

Водитель отечественного автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчине было 57 лет Фото: © «Татар-информ»

«На этом видео я, но я не пил за рулем»

В суд пришли сразу два коллеги-адвоката Низамова, сегодня они отстаивали его права. Сам же обвиняемый появился в наручниках и в сопровождении следователей. Его завели в зал заседаний и отправили дожидаться процесса в «аквариум».

Находясь на скамье подсудимых, перед судебным процессом Ленар Низамов пусть и нехотя, но согласился пообщаться с журналистами. Он дал объяснение по поводу видео, которое появилось в СМИ, на котором запечатлено, как он выпивает содержимое бутылки из-под алкоголя прямо за рулем своего внедорожника, после чего давит на педаль газа и отправляется в путь.

«На этом видео я, но я не пил за рулем. Мы просто показали так», – сбивчиво ответил он.

После аварии в его BMW нашли бутылку из-под алкоголя. Но Низамов заверил, что бутылка принадлежала его другу Ильхаму, который в момент аварии ехал с ним в машине. К слову, именно пользователь под именем Ильхам выложил в соцсети видео, на котором обвиняемый выпивает спиртное. В суде сегодня зачитали материалы дела, в которых были указаны показания этого самого друга: «Уснул в машине, а проснулся, когда уже произошла авария».

«Я взял большую машину для своей безопасности, но она убила человека»

Свою вину в случившемся Низамов признал.

«Любой человек виноват, когда убил другого человека. Хоть и нечаянно, но я все равно его убил. Ехал на автомобиле, и мы столкнулись. Я, конечно, не ожидал, что такое вообще может произойти. Я взял большую машину для своей же безопасности. Но эта большая машина убила другого человека, у которого машина послабее. Очень жалко мне, что так произошло», – добавил он.

По версии следствия, Низамов выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой», однако сам он утверждает, что все было по-другому: ехал он якобы по своей полосе, но по центру дороги.

«Там все сыграло: и сугробы, и обочина, и слепило, и снег шел мокрый», – объяснил обвиняемый.

О том, почему только спустя два дня он явился в полицию, говорил тоже сбивчиво.

«Не спустя два дня, а на второй день. У меня там дом рядом, я думал, дойду сейчас, а потом, видимо, отключился. Очнулся у дяди, у меня все болело. Потом поехал на МРТ, приехал и сразу в участок», – рассказал обвиняемый.

На вопрос журналистов о том, почему он не попытался помочь водителю «Лады», ответил сухо.

«Там было много людей», – сказал он.

После этого отвечать на вопросы журналистов он отказался. Через время в зале заседаний появилась судья и начался процесс.

Перед судебным процессом Ленар Низамов пусть и нехотя, но согласился пообщаться с журналистами Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Не предпринял меры по оказанию первой помощи пострадавшему, не вызвал скорую помощь и полицию»

Первым делом установили личность обвиняемого. Выяснилось, что он имеет высшее образование, женат. В браке двое детей: одному 6 лет, второму 4 месяца. Родом он из поселка Озерный Высокогорского района, но живет в Казани. Отвечал на вопросы судьи Низамов с трудом, казалось, он вот-вот расплачется. Постоянно сбивался, говорил, что в полицию явился 7 января, а не 8-го, как это написано в протоколе следователя.

Когда слово предоставили следователю, он зачитал ходатайство, в котором указано, что в день трагедии видимость на дороге была не ограниченной. Случилось все в семь утра.

«Проигнорировав знак “Опасный поворот”, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего совершил столкновение со встречным автомобилем. Водитель Низамов не включил аварийную сигнализацию, не выставил знак аварийной остановки, не предпринял меры по оказанию первой помощи пострадавшему, а также не вызвал скорую помощь и полицию. С целью уйти от ответственности скрылся с места происшествия», – зачитал следователь.

Представитель Следственного комитета попросил суд отправить обвиняемого в СИЗО на два месяца, объяснив тем, что, находясь на свободе, тот может скрыться.

Адвокаты настаивали на том, что их подзащитный не будет ни скрываться, ни влиять на ход следствия Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Помню, что в направлении дома шел, дальше ничего не помню»

После слов следователя адвокаты Ленара Низамова возмутились.

«На каком основании вы считаете, что он может скрыться от следствия?» – спросил один из защитников.

«Он скрылся с места ДТП, значит, и от следствия может уйти», – ответил следователь.

Адвокаты настаивали на том, что их подзащитный не будет ни скрываться, ни влиять на ход следствия. Просили его отправить под домашний арест. Однако и представитель прокуратуры попросил суд отправить Низамова под арест.

Когда слово предоставили обвиняемому, тот подтвердил слова своих защитников.

«Ни от какого следствия я прятаться не буду, я ведь сам пришел в полицию. Там мешать-то нечему. Мы же пришли, все сами сказали. На второй день я сам явился, когда от шока в себя пришел. Хотя бы в садик детей водить будут, помогать супруге. Что там сидеть, что тут сидеть – разницы нет. Все равно я не смогу ни с кем общаться. Следствие как будет идти, так и будет идти», – отметил Низамов.

В ожидании решения Ленар Низамов сидел, склонив голову, и постоянно вытирал лицо руками Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Затем он расплакался – эмоции взяли верх.

«Сказали, что с места ДТП убежал, – я просто, можно сказать, сознание потерял. Очнулся у дяди. Никуда я не убегал, людей было много, никто меня не задерживал. Частично помню что-то. Я до дома не доехал 500 метров. Помню, что в направлении дома шел, дальше ничего не помню. Соболезнования семье погибшего, из-за меня произошла такая ситуация. Берегите друг друга. Семья, простите меня, пожалуйста, я этого не хотел», – со слезами сказал он.

Судья удалилась в совещательную комнату. В ожидании решения Ленар Низамов сидел, склонив голову, и постоянно вытирал лицо руками. Спустя время судья вернулась в зал, зачитав: «Отправить обвиняемого в СИЗО на два месяца». Решение судьи Низамов принял спокойно, его лицо не выражало никаких эмоций. Согласно Уголовному кодексу РФ, за это преступление ему может грозить до 12 лет лишения свободы.