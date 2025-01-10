Появилось видео, как два человека забирают тюбинг после гибели студентки в Казани

В социальных сетях появилось видео, как через пару часов приезжает машина и два человека забирают тюбинг после гибели студентки в Казани.

На видео видно, как машина приезжает на место гибели девушки, один человек начинает заметать снег и пытается скрыть следы крови, а другой забирает тюбинг.

«Татар-информ» рассказывал, что девушка ехала на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля, водитель которого фактически перевозил пассажира вне кабины.

Владелицей машины оказалась 22-летняя подруга погибшей. Девушка полностью признала свою вину, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.