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Появилось видео, как два человека забирают тюбинг после гибели студентки в Казани
В социальных сетях появилось видео, как через пару часов приезжает машина и два человека забирают тюбинг после гибели студентки в Казани.
На видео видно, как машина приезжает на место гибели девушки, один человек начинает заметать снег и пытается скрыть следы крови, а другой забирает тюбинг.
«Татар-информ» рассказывал, что девушка ехала на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля, водитель которого фактически перевозил пассажира вне кабины.
Владелицей машины оказалась 22-летняя подруга погибшей. Девушка полностью признала свою вину, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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