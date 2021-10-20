«В нерабочие дни не должно быть активного общения»: в РТ выходные начнутся с 30 октября

Оперштаб по борьбе с распространением Covid-19 принял решение о начале нерабочих дней в Татарстане с 30 октября. Сегодня указ об установлении в России вынужденных выходных подписал Президент РФ Владимир Путин. Ранее принятые меры, по информации оперштаба, позволили РТ не уходить на выходные с 23 октября.

Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин ввел нерабочие дни с сохранением заработной платы по всей России с 30 октября по 7 ноября в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. Однако решение о дате начала нерабочих дней было оставлено на усмотрение регионов.

По решению Президента Татарстана Рустам Минниханов совместно с Оперативным штабом по борьбе с распространением Covid-19, в Татарстане нерабочие дни начнутся так же как и в большинстве регионов с 31 октября и продлятся до 7 ноября, чтобы не допустить дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

«С учётом мер уже принятых в республике Татарстан с 11 октября: постановление Правительства об ограничениях по посещению ресторанов, торговых центров, фитнес центров; обязательной изоляции лиц старше 65 лет без вакцинации, а также Постановления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, принято решение не вводить выходные дни с 23 октября», – доложила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В свою очередь Лейла Фазлеева подчеркнула, что эти дни не предназначены для встреч с друзьями и родственниками, стоит воздержаться и от поездок в другие регионы. Непривитым жителям Татарстана в эти дни стоит вакцинироваться от коронавируса, добавила она.

Лейла Фазлеева Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Любые нерабочие дни в качестве разобщения потребуют от нас нахождения только в периметре своего дома, заказа дистантом еды и многих других мер. Мы должны очень четко понимать, что нерабочий день не должен предполагать активного нашего общения, выездов совместных», – отметила на

Вице-премьер Татарстана на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» прокомментировала и возможность более раннего начала школьных каникул.

«Вариант ухода на каникулы раньше не рассматривается», — заявила спикер.

МФЦ будут работать и по выходным

Несмотря на введение нерабочих дней, в Татарстане все МФЦ в республике продолжат работу, причем по субботам и в воскресенье, заявила Фазлеева.

Кроме МФЦ работу продолжат предприятия непрерывного цикла, организации, обеспечивающие жизнедеятельность, органы государственной и муниципальной власти, образовательные учреждения.

Фото: ИА «Татар-информ»

Как помогают волонтеры в МФЦ?

В МФЦ в общей сложности 150 добровольцев помогают пожилым жителям Татарстана найти и распечатать QR-коды.

«Что не получается по телефону выяснить, люди приходят узнавать очно, и МФЦ нуждаются в помощи. С 15 октября в рамках оперативного штаба мы развернули наше [движение] „Помощь рядом — Ярдәм янәшә“, сейчас это 150 волонтеров разного возраста», — пояснил он.

Добровольцы работают в 12 многофункциональных центрах Казани, а также в Набережных Челнах и Лениногорске.

Тимур Сулейманов объяснил, что волонтеры консультируют татарстанцев, чаще всего к ним обращаются пожилые люди. Очень часто люди обращаются из-за того, что у них подтверждена учетная запись на портале госуслуг и сделаны обе прививки, но найти сертификат о вакцинации с QR-кодом у них не получается.

Если у пенсионера есть смартфон, ему помогают с поиском QR-кода на месте. Используются для этого и стационарные компьютеры.

Фото: ИА «Татар-информ»

Кроме того, волонтеры помогают с регистрацией на сайте госуслуг и заменой пароля. Затем жители РТ уходят с распечатанным QR-кодом.

Министр добавил, что самая большая загруженность в МФЦ с 10 до 11 и с 14 до 15 часов. В связи с этим он посоветовал скорректировать свое время обращения, чтобы обращаться туда в иное время.

В Татарстане растет число болеющих Covid-19 пожилых

В Татарстане за неделю почти на треть выросло количество больных коронавирусом старшего возраста.

«Нас волнует увеличение количества заболевших 65+. За последнюю неделю их доля увеличилась на 29% — это 216 заболевших против 166 на предыдущей неделе», — отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Среди официально зарегистрированных заболевших коронавирусом в Татарстане доля пожилых составляет 26%, то есть каждый четвертый инфицированный — пожилой татарстанец.

Марина Патяшина признала, что вакцинация этой группы населения идет очень медленными темпами.

Марина Патяшина Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Ранее в Татарстане ввели Covid-ограничения, которые включают в себя обязательную изоляцию непривитых жителей республики старше 65 лет.

Кроме этого в Татарстане острыми респираторными вирусными инфекциями начали заражаться чаще.

«Мы имеем рост заболеваемости среди детей дошкольного возраста, и взрослого населения», — сообщила Патяшина.

Всего за прошлую неделю выявили 25 тысяч случаев ОРВИ, гриппа среди них нет.

В Татарстане в резерве два госпиталя для больных Covid-19

В Татарстане готовы развернуть два резервных Covid-госпиталя.

«На сегодняшний день некоторые медицинские организации находятся на максимуме своей производительности. Мы готовим дополнительные резервы по разворачиванию дополнительных Covid-госпиталей. Сегодня их 57, еще два госпиталя готовятся в резерв», – отметил первый заместитель министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Два дополнительных Covid-госпиталя сейчас оснащаются кислородом и будут готовы принять пациентов.

Всего в республике развернуло 7,1 тыс. коек для больных коронавирусом.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Татарстан получил 158 млн рублей на лечение жителей с подозрением на Covid-19

На помощь в лечении жителей Татарстана с подозрением на Covid-19 направили денежный транж.

«Правительство России выделило 158 млн рублей на лечение лиц с подозрением на коронавирус», — отметил Альмир Абашев.

Выделенные из бюджета средства обычный татарстанец может направить на покупку лекарств для лечения ОРВИ и коронавируса по рецепту, выписанному врачом поликлиники.

Замминистра призвал жителей при первых признаков лихорадки и симптомов ОРВИ обращаться к амбулаторному врачу. В Минздраве уверены, что раннее обращение жителей за медпомощью и выделенные средства помогут снизить нагрузку на стационары.

Ради QR-кода делать «Спутник Лайт» – «глупое решение»

В первый раз необходимо привиться от коронавируса Covid-19 двухкомпонентной вакциной.

«Много звонков поступает, можно ли сделать „Спутник Лайт“ и получить QR-код. Этим пользуется обычно молодежь, и я хотела бы предостеречь от такого глупого совершенно решения — ради QR-кода делать „Спутник Лайт“ лицам не переболевшим и не для ревакцинации», — отметила Марина Патяшина.

Главный санитарный врач республики заметила, что эта вакцина показана для людей, которые перенесли заболевание полгода назад, и для желающих пройти повторную вакцинацию после двухкомпонентного препарата.

«Однократная вакцинация не заменяет полноценную вакцинацию и не способствует выработке иммунитета», — подчеркнула Марина Патяшина.

По словам первого заместителя министра здравоохранения РТ Альмира Абашева, почти во всех 195 пунктах вакцинации есть «Спутник Лайт», сегодня 15 тыс. доз развезли по пунктам.

«„Спутник Лайт“ применяется для лиц, которые приходят на ревакцинацию, и людей с подтвержденным иммунитетом, которые уже прошли через болезнь, переболевшим, которые на сегодняшний день с QR-кодами или с подтвержденными титрами антител», — пояснил он.

В Татарстан в ближайшее время не будет приходить вакцина против коронавируса «КовиВак».

«В ближайшее время по прогнозным данным, которые у нас есть, вакцины «КовиВак» не будет. Это не повод ее ждать – ситуация тяжелая, напряженная, нужно сделать ту вакцину, которая есть, чтобы получить защиту и быть спокойным», – отметил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Он рассказал, что эту вакцину производит единственный завод в России, сейчас его закрыли на реконструкцию, чтобы обновить оборудование. Это позволит выпускать большее количество препарата, однако пока поставки приостановлены.

Эпидемиолог подчеркнул, что татарстанцы чаще всего выбирают «КовиВак» из личных предпочтений, а не по рекомендации врача. Дмитрий Лопушов заявил, что в данной эпидемиологической ситуации, следует выбирать препарат из тех, что есть в наличии.

Как работодателям поступать с отказниками от вакцинации?

Отстранению от работы подлежат сотрудники, которые отказались от прививки, даже при достижении 80-процентного охвата вакцинацией в коллективе, заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«У нас продолжают работать в коллективе лица вакцинированные и люди с медицинскими отводами. Те лица, которые отказываются от вакцинации, подлежат отстранению или переходу на дистанционный формат», — подчеркнула главный санитарный врач республики.

Согласно постановлению об обязательной вакцинации, сотрудники без прививки, но с медотводом могут продолжить работать очно с соблюдением всех эпидправил, но таких работников должно быть не больше 20%.

Почему сертификат переболевшего не выдают после положительного ПЦР?

По результату одного положительного ПЦР-теста не выдают сертификат с QR-кодом о перенесенном заболевании.

«Диагноз коронавирусная инфекция выставляется на основе данных лабораторий, сбора клинических данных и данных инструментальных исследований. Только положительный ПЦР не может быть основанием для постановки диагноза», – отметил Дмитрий Лопушов.

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что должна быть консультация врача и проведение других исследований.

Эпидемиолог рассказал, что сроки проведения ПЦР-теста на Covid-19 должны составлять от 24 до 48 часов, однако с учетом сложной эпидситуации срок ожидания увеличился, но он не должен быть критичным, над этим работает Минздрав РТ.