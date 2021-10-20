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Ру Тат
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20 октября 2021  14:16
Эвелина Киселёва

Фазлеева: Несмотря на возможное введение нерабочих дней, МФЦ будут работать и по выходным

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Несмотря на возможное введение нерабочих дней, в Татарстане МФЦ будут работать по выходным. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«На данный момент распоряжения нет по введению нерабочих дней», – отметила спикер.

Однако при любом решении федеральных властей в Татарстане органы власти продолжат работу, все МФЦ  в республике продолжат работу, причем по субботам и в воскресенье.

 

#мфц
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