Фазлеева: Несмотря на возможное введение нерабочих дней, МФЦ будут работать и по выходным

Несмотря на возможное введение нерабочих дней, в Татарстане МФЦ будут работать по выходным. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«На данный момент распоряжения нет по введению нерабочих дней», – отметила спикер.

Однако при любом решении федеральных властей в Татарстане органы власти продолжат работу, все МФЦ в республике продолжат работу, причем по субботам и в воскресенье.