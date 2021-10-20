При необходимости в Татарстане готовы развернуть еще два Covid-госпиталя

В Татарстане готовы развернуть два резервных Covid-госпиталя. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«На сегодняшний день некоторые медицинские организации находятся на максимуме своей производительности. Мы готовим дополнительный резервы по разворачиванию дополнительных Covid-госпиталей. Сегодня их 57, еще два госпиталя готовятся в резерв», – отметил спикер.

Два дополнительных Covid-госпиталя сейчас оснащаются кислородом и будут готовы принять пациентов.

Всего в республике развернуло 7,1 тыс. коек для больных коронавирусом.