В Татарстане 150 волонтеров помогают пожилым найти и распечатать QR-коды

В общей сложности 150 добровольцев помогают пожилым жителям Татарстана найти и распечатать QR-коды. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Что не получается по телефону выяснить, люди приходят узнавать очно, и МФЦ нуждаются в помощи. С 15 октября в рамках оперативного штаба мы развернули наше [движение] „Помощь рядом — Ярдәм янәшә“, сейчас это 150 волонтеров разного возраста», — пояснил он.

Добровольцы работают в 12 многофункциональных центрах Казани, а также в Набережных Челнах и Лениногорске.

Тимур Сулейманов объяснил, что волонтеры консультируют татарстанцев, чаще всего к ним обращаются пожилые люди. Очень часто люди обращаются из-за того, что у них подтверждена учетная запись на портале госуслуг и сделаны обе прививки, но найти сертификат о вакцинации с QR-кодом у них не получается.

Если у пенсионера есть смартфон, ему помогают с поиском QR-кода на месте. Используются для этого и стационарные компьютеры.

Кроме того, волонтеры помогают с регистрацией на сайте госуслуг и заменой пароля. Затем жители РТ уходят с распечатанным QR-кодом.

Министр добавил, что самая большая загруженность в МФЦ с 10 до 11 и с 14 до 15 часов. В связи с этим он посоветовал скорректировать свое время обращения, чтобы обращаться туда в иное время.