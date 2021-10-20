Фазлеева рассказала об особенностях нерабочих дней, которые могут объявить сегодня

В случае федерального решения об объявлении нерабочих дней татарстанцы должны будут находиться дома. Об этом в специальном прямом эфире о вакцинации рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Любые нерабочие дни в качестве разобщения потребуют от нас нахождения только в периметре своего дома, заказа дистантом еды и многих других мер», – отметила спикер.

Напомним, вчера заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова предложила объявить период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями из-за ситуации с коронавирусом, а для регионов с неблагополучной ситуацией с 23 октября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал эту инициативу.

«Уважаемые друзья, если мы и будем находиться в режиме нерабочих дней, мы ждем поручения, указов о нерабочих днях Президента Российской Федерации, которые возможно сегодня будут. Мы должны очень четко понимать, что нерабочий день не должен предполагать активного нашего общения, выездов совместных», – заключила Лейла Фазлеева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что решение о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса будет принято сегодня на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства страны.