Путин поддержал введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение Правительства РФ о введении на территории страны нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября включительно. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании с членами кабинета.

Путин также добавил, что руководители регионов, где ситуация с коронавирусом остается напряженной, могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней, например, уже с этой субботы — 23 октября.

«Берите эту ответственность на себя», — резюмировал Президент РФ, обращаясь к руководителям регионов по видеосвязи.