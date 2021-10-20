Патяшина предостерегла молодежь Татарстана от первой вакцинации «Спутником Лайт»

В первый раз необходимо привиться от коронавируса Covid-19 двухкомпонентной вакциной. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Много звонков поступает, можно ли сделать „Спутник Лайт“ и получить QR-код. Этим пользуется обычно молодежь, и я хотела бы предостеречь от такого глупого совершенно решения — ради QR-кода делать „Спутник Лайт“ лицам не переболевшим и не для ревакцинации», — отметила спикер.

Главный санитарный врач республики заметила, что эта вакцина показана для людей, которые перенесли заболевание полгода назад, и для желающих пройти повторную вакцинацию после двухкомпонентного препарата.

«Однократная вакцинация не заменяет полноценную вакцинацию и не способствует выработке иммунитета», — подчеркнула Марина Патяшина.

По словам первого заместителя министра здравоохранения РТ Альмира Абашева, почти во всех 195 пунктах вакцинации есть «Спутник Лайт», сегодня 15 тыс. доз развезли по пунктам.

«„Спутник Лайт“ применяется для лиц, которые приходят на ревакцинацию, и людей с подтвержденным иммунитетом, которые уже прошли через болезнь, переболевшим, которые на сегодняшний день с QR-кодами или с подтвержденными титрами антител», — пояснил он.