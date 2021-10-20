За неделю в РТ почти на треть увеличилось число заболевших Covid-19 пожилых людей

В Татарстане за неделю на 29% выросло количество больных коронавирусом Covid-19 старше 65 лет. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Нас волнует увеличение количества заболевших 65+. За последнюю неделю их доля увеличилась на 29% — это 216 заболевших против 166 на предыдущей неделе», — отметила главный санитарный врач республики.

Среди официально зарегистрированных заболевших коронавирусом в Татарстане доля пожилых составляет 26%, то есть каждый четвертый инфицированный — пожилой татарстанец.

Марина Патяшина признала, что вакцинация этой группы населения идет очень медленными темпами.

Ранее в Татарстане ввели Covid-ограничения, которые включают в себя обязательную изоляцию непривитых жителей республики старше 65 лет.