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Ру Тат
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20 октября 2021  16:19
Эвелина Киселёва

За неделю в РТ почти на треть увеличилось число заболевших Covid-19 пожилых людей

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В Татарстане за неделю на 29% выросло количество больных коронавирусом Covid-19 старше 65 лет. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Нас волнует увеличение количества заболевших 65+. За последнюю неделю их доля увеличилась на 29% — это 216 заболевших против 166 на предыдущей неделе», — отметила главный санитарный врач республики.

Среди официально зарегистрированных заболевших коронавирусом в Татарстане доля пожилых составляет 26%, то есть каждый четвертый инфицированный — пожилой татарстанец.

Марина Патяшина признала, что вакцинация этой группы населения идет очень медленными темпами.

Ранее в Татарстане ввели Covid-ограничения, которые включают в себя обязательную изоляцию непривитых жителей республики старше 65 лет.

#Коронавирус #вакцинация
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