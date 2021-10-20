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Ру Тат
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20 октября 2021  11:30
Эвелина Киселёва

Вакцина «КовиВак» временно не будет поступать в Татарстан

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В Татарстан в ближайшее время не будет приходить вакцина против коронавируса «КовиВак». Об этом в специальном прямом эфире о вакцинации рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«В ближайшее время по прогнозным данным, которые  у нас есть, вакцины «КовиВак» не будет. Это не повод ее ждать – ситуация тяжелая, напряженная, нужно сделать ту вакцину, которая есть, чтобы получить защиту и быть спокойным», – рассказал Дмитрий Лопушов.

Дмитрий Лопушов рассказал, что эту вакцину производит единственный завод в России, сейчас его закрыли на реконструкцию, чтобы обновить оборудование. Это позволит выпускать большее количество препарата, однако пока поставки приостановлены.

Эпидемиолог подчеркнул, что татарстанцы чаще всего выбирают «КовиВак» из личных предпочтений, а не по рекомендации врача. Дмитрий Лопушов заявил, что в данной эпидемиологической ситуации, следует выбирать препарат из тех, что есть в наличии.

#вакцина #Коронавирус
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