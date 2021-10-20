Вакцина «КовиВак» временно не будет поступать в Татарстан

В Татарстан в ближайшее время не будет приходить вакцина против коронавируса «КовиВак». Об этом в специальном прямом эфире о вакцинации рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«В ближайшее время по прогнозным данным, которые у нас есть, вакцины «КовиВак» не будет. Это не повод ее ждать – ситуация тяжелая, напряженная, нужно сделать ту вакцину, которая есть, чтобы получить защиту и быть спокойным», – рассказал Дмитрий Лопушов.

Дмитрий Лопушов рассказал, что эту вакцину производит единственный завод в России, сейчас его закрыли на реконструкцию, чтобы обновить оборудование. Это позволит выпускать большее количество препарата, однако пока поставки приостановлены.

Эпидемиолог подчеркнул, что татарстанцы чаще всего выбирают «КовиВак» из личных предпочтений, а не по рекомендации врача. Дмитрий Лопушов заявил, что в данной эпидемиологической ситуации, следует выбирать препарат из тех, что есть в наличии.