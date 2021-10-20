Татарстан получил 158 млн рублей на лечение жителей с подозрением на Covid-19

На помощь в лечении жителей Татарстана с подозрением на коронавирус Covid-19 направлено 158 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Правительство России и Республика Татарстан выделили 158 млн рублей на лечение лиц с подозрением на коронавирус», — отметил спикер.

Выделенные из бюджета средства можно будет направить на покупку лекарств для лечения ОРВИ и коронавируса по рецепту, выписанному врачом поликлиники.

Замминистра призвал жителей при первых признаков лихорадки и симптомов ОРВИ обращаться к амбулаторному врачу. В Минздраве уверены, что раннее обращение жителей за медпомощью и выделенные средства помогут снизить нагрузку на стационары.