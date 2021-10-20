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Ру Тат
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20 октября 2021  16:36
Эвелина Киселёва

Патяшина объяснила, как работодателям поступать с отказниками от вакцинации

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Отстранению от работы подлежат сотрудники, которые отказались от прививки, даже при достижении 80-процентного охвата вакцинацией в коллективе. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«У нас продолжают работать в коллективе лица вакцинированные и люди с медицинскими отводами. Те лица, которые отказываются от вакцинации, подлежат отстранению или переходу на дистанционный формат», — подчеркнула главный санитарный врач республики.

Согласно постановлению об обязательной вакцинации, сотрудники без прививки, но с медотводом могут продолжить работать очно с соблюдением всех эпидправил, но таких работников должно быть не больше 20%.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказывало об обязательной вакцинации в республике.

#Коронавирус #вакцинация
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