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В Татарстане не будут досрочно вводить нерабочие дни с сохранением заработной платы работников. О соответствующем решении сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Оперативный штаб республики доложил Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову об актуальной эпидемиологической ситуации в регионе и мерах, предлагаемых федеральным оперативным штабом», — отметила собеседница агентства.

По итогам доклада и с учетом обращений представителей малого и среднего бизнеса республики, просивших не закрывать их объекты на выходные дни, был принят ряд решений.

«С учетом мер, уже принятых в Республике Татарстан с 11 октября (постановление Правительства об ограничениях по посещению ресторанов, торговых центров, фитнес-центров, обязательной изоляции лиц старше 65 лет без вакцинации, а также постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан), принято решение не вводить выходные дни с 23 октября», — подчеркнула Лилия Галимова.

Вместе с тем Рустам Минниханов поручил оперативному штабу и Роспотребнадзору вести анализ эпидемиологической ситуации и к 30 октября разработать предложения по дальнейшей организации работы.

При введении выходных дней с 30 октября по 7 ноября работу продолжат предприятия и организации непрерывного цикла, предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность, органы государственной и муниципальной власти, МФЦ и образовательные учреждения.

Работа этих учреждений будет организована строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, добавила Галимова.

Президент Татарстана также поставил задачу продолжить активную работу по увеличению темпов вакцинации против коронавируса. Это напрямую влияет на принятие дальнейших решений по введению нерабочих выходных дней, уточнила собеседница агентства.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников. При этом регионы со сложной эпидобстановкой могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней.