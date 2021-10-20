Минздрав РТ объяснил, почему сертификат переболевшего не выдают после положительного ПЦР

По результату одного положительного ПЦР-теста не выдают сертификат с QR-кодом о перенесенном заболевании. Причины этому в специальном прямом эфире о вакцинации рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Диагноз коронавирусная инфекция выставляется на основе данных лабораторий, сбора клинических данных и данных инструментальных исследований. Только положительный ПЦР не может быть основанием для постановки диагноза», – отметил спикер.

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что должна быть консультация врача и проведение других исследований.

Эпидемиолог рассказал, что сроки проведения ПЦР-теста на Covid-19 должны составлять от 24 до 48 часов, однако с учетом сложной эпидситуации срок ожидания увеличился, но он не должен быть критичным, над этим работает Минздрав РТ.