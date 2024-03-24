В Бавлах у Дома культуры открыт стихийный мемориал

В Бавлах появился стихийный мемориал погибшим во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Жители города несут цветы, свечи и игрушки к концертному залу дома культуры им.Джалиля, сообщают «Бавлы-информ».

Глава района Ильяс Гузаиров в соцсетях выразил выразил соболезнования пострадавшим, родным и близким погибших: «Крокус Сити Холл 22.03.24. Бавлинский район скорбит вместе с вами».

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Минздрав Московской области недавно уточнил число пострадавших: их 154. Поисковая операция продолжается. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Менделеевске. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.