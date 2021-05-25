Усиление охраны и смягчение ковидных ограничений: как будут работать детские лагеря в РТ

Брифинг заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева начала со слов о реабилитации учеников казанской гимназии №175. После встречи с их родителями было решено организовать для детей отдых не только в лагерях республики, но и на побережье Черного моря.

Что касается открытия детских лагерей в Татарстане, то последние две недели в лагерях проводились проверки, подготавливались места для приема школьников.

Следом слово взял министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Он заявил, что в этом году на отдых в лагеря отправятся более 183 тысяч детей. Больше половины из них будут отдыхать в загородных лагерях.

«Татарстан один из немногих регионов, где отдых в загородных лагерях превышает отдых в пришкольных лагерях. Это очень важный показатель для нас», – заявил Фаттахов.

В лагерях будут проходить профильные смены – гражданско-патриотические, физкультурно-спортивные, туристско-краеведческие, интеллектуальные, лингвистические, национально-культурологические, творческие и IT-смены.

В этом году из бюджета республики на отдых детей запланировано потратить свыше 1,6 млрд рублей. Это почти на 49 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Если в прошлом году из-за коронавируса школьники могли отправиться только в лагеря Татарстана, то в этом они отдохнут на побережье Черного моря. Сейчас их готовы принять пять черноморских лагерей: «Зарница», «Янтарь», «Приазовец», «Витязево» в Краснодарском крае и лагерь имени Казакевича в Крыму. Кроме того, дети отправятся на профильные смены в «Артек» и «Орленок». Доставят детей специализированными «детскими» ж/д составами и авиарейсами.

«Для детей из Татарстана будут организованы отдельные места сбора и проведения медосмотра. Кроме того, будет создан «зеленый коридор» при посадке и отправке состава, одномоментный заезд и выезд детей в лагерь», – уточнил спикер.

Коронавирусные ограничения ослабли, но родителям быть в лагере нельзя

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, год назад в республике удалось избежать вспышек коронавируса и пищевых отравлений. По сравнению с прошлым годом коронавирусные ограничения в лагерях ослабли. В этом году Роспотребнадзор РТ разрешил 75-процентную наполняемость лагерей. Детям при заезде в детский лагерь сдавать ПЦР-тест не нужно.

«Еще одно послабление в этом году — мы разрешили работу палаточных лагерей. Но обустраивать передвижные лагеря мы не рекомендуем», — добавила Патяшина.

Если в прошлом году в лагерях мероприятия на открытом воздухе проводились только для одного отряда, то с этого года на них смогут собраться все дети сразу.

Однако некоторые ограничения в этом году все же сохранились. В лагеря все также не смогут попасть родители школьников и другие посторонние.

Отдельно Патяшина остановилась на подготовке санитарно-эпидемиологического заключения для лагерей. Она отметила, что их должны предоставить не только загородные и пришкольные лагеря, но и палаточные и детские трудовые лагеря.

«Отдельно необходимо оформить санитарно-эпидемиологическое заключение на источник водоснабжения. Он может быть конкретный для лагеря, либо лагерь будет пользоваться источником воды от населенных пунктов», – заметила Патяшина.

Дополнительные заключения потребуются для лагерей, в которых вожатые собираются отправлять детей на отдых к водоемам.

Работников лагерей не допустят к детям без прохождения ПЦР-теста

Подробно спикеры остановились на подготовке сотрудников лагерей. Фаттахов заявил, что к работникам лагерей, как и прежде, предъявляются немало требований. Одно из них – обязательная сдача теста на коронавирус.

В прошлом году сотрудники лагерей постоянно проживали с детьми. В этом году они могут выезжать за территорию. При возращении обратно работник обязан сдать ПЦР-тест на коронавирус.

«Персонал лагеря должен быть обязательно обследован на коронавирусную инфекцию за три дня до начала смены. Сотрудник, покинувший лагерь, еженедельно подлежит обследованию», – уточнила главный санитарный врач республики.

Патяшина настоятельно порекомендовала принимать на работу в лагеря тех, кто вакцинирован или имеет антитела к Covid-19.

Особое внимание будет уделено сотрудникам пищевого блока – им необходимо обследоваться на вирусную и кишечную инфекции. Сдать анализ они должны за три дня до начала смены.

Лагеря будут патрулировать росгвардейцы и сотрудники Госпожнадзора

По словам Дамира Фаттахова, сейчас все бюджетные лагеря республики находятся под охраной ЧОП. Кроме того, в этом году казанские лагеря будут патрулироваться полицией и сотрудниками Росгвардии. В лагерях будут оборудованы КПП с двумя постами. Первый будет предназначен для дежурства на входах, второй — для постоянного обхода территории.

«На КПП и в кабинет начальника лагеря будут выведены все системы безопасности: кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация, монитор видеокамер», – сообщал председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

Кроме того, росгвардейцы еще до начала смены будут инструктировать охранников, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Работников лагеря проверят, знают ли они порядок действий при ЧП и могут ли они применить свои умения на практике.

Немало внимания было уделено пожарной безопасности в лагерях. Перед началом летнего сезона сотрудники Госпожнадзора проверили 56 детских лагерей – в 18 из них они обнаружили нарушения.

«Большинство нарушений руководители этих лагерей уже устранили. Ни один лагерь не будет принимать детей, пока будут нарушения противопожарной безопасности», – уточнил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Сотрудники Госпожнадзора будут проверять лагерь на соблюдение правил пожарной безопасности перед началом каждой смены. Кроме того, они будут обучать детей и сотрудников тому, как следует действовать в чрезвычайных ситуациях.

Количество отремонтированных лагерей в республике продолжает расти

В Татарстане планируется обновить 94 детских лагеря – на это будет потрачено более 7 млрд рублей. По словам Фаттахова, лагеря будут полностью отремонтированы.

В качестве примера министр привел лагерь «Молодежный» в Высокогорском районе. После ремонта в лагере могут отдыхать до 400 детей.

«Реновация позволит нам в ближайшие годы увеличить охват детей, которые смогут проводить каникулы в детских лагерях», – заявил Фаттахов.

В этом году детей примут как минимум два лагеря, которые прошли реновацию – лагерь «Восток» вблизи озера Лебяжье и лагерь «Юнитур» в Лаишевском районе. Летом лагеря смогут принять как минимум 700 детей.

Фото: пресс-служба Президента РТ