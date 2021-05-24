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Ру Тат
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24 мая 2021  10:32
Марат Ишкильдин

В этом году летние лагеря Казани будут объезжать патрули полиции и Росгвардии

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Летние лагеря Казани в этом году будут регулярно объезжать патрули полиции и Росгвардии. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов. 

«Каждый лагерь огорожен забором, работает круглосуточная охрана <...> На период летнего отдыха лагеря вносятся в маршруты регулярных объездов сотрудников полиции и патрулей Росгвардии», — сказал Фаизов.

Во всех лагерях оборудуют контрольно-пропускной пункт, на котором будут работать два поста. Первый пост — для дежурства на входах и второй - для постоянного обхода территории.

На КПП, а также в кабинет начальника лагеря, будут выведены все системы безопасности: кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация, «Стрелец-мониторинг», монитор видеокамер.

Видеонаблюдением оборудованы все муниципальные лагеря, их территория полностью просматривается, подчеркнул спикер. 
 

#летний лагерь
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