В этом году летние лагеря Казани будут объезжать патрули полиции и Росгвардии

Летние лагеря Казани в этом году будут регулярно объезжать патрули полиции и Росгвардии. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.



«Каждый лагерь огорожен забором, работает круглосуточная охрана <...> На период летнего отдыха лагеря вносятся в маршруты регулярных объездов сотрудников полиции и патрулей Росгвардии», — сказал Фаизов.



Во всех лагерях оборудуют контрольно-пропускной пункт, на котором будут работать два поста. Первый пост — для дежурства на входах и второй - для постоянного обхода территории.



На КПП, а также в кабинет начальника лагеря, будут выведены все системы безопасности: кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация, «Стрелец-мониторинг», монитор видеокамер.



Видеонаблюдением оборудованы все муниципальные лагеря, их территория полностью просматривается, подчеркнул спикер.

