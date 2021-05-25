Патяшина: Родителей не будут пускать на территорию детских лагерей

В этом году родителей не будут пускать на территорию детских лагерей Татарстана. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

По словам главного санитарного врача Татарстана, в лагерях не будут проводится не только родительские дни, но и мероприятия с участием посторонних.

«Выход детей за пределы лагеря также не разрешается. Но в лагерях будут проводится мероприятия на открытом воздухе», — заявила спикер.

Патяшина уточнила, что в прошлом году подобные мероприятия проводились только для одного отряда. Во время этого летнего сезона на одном мероприятии смогут собираться сразу все отряды.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за лето в лагерях Татарстана отдохнут более 183 тыс. детей.