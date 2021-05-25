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Ру Тат
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25 мая 2021  13:45
Гузель Хусаинова

Патяшина: Ни один лагерь не будет открыт без санитарно-эпидемиологического заключения

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Ни один детский лагерь Татарстана не сможет начать работать без санитарно-эпидемиологического заключения. Об этом на брифинге в Доме правительства РТ сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

По ее словам, такие заключения должны подготовить как загородные, так и пришкольные лагеря. Такие же документы должны представить палаточные лагеря и детские трудовые лагеря. 

«Отдельно необходимо оформить санитарно-эпидемиологическое заключение на источник водоснабжения. Он может быть конкретный для лагеря, либо лагерь будет пользоваться источником воды от населенных пунктов», заявила Патяшина.  

Главный санитарный врач Татарстана отметила, что дополнительные заключения должны подготовить лагеря, которые планируют организовывать отдых детей на пляжах у водоемов.

#детские лагеря #роспотребнадзор рт
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