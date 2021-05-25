Патяшина: Ни один лагерь не будет открыт без санитарно-эпидемиологического заключения

Ни один детский лагерь Татарстана не сможет начать работать без санитарно-эпидемиологического заключения. Об этом на брифинге в Доме правительства РТ сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

По ее словам, такие заключения должны подготовить как загородные, так и пришкольные лагеря. Такие же документы должны представить палаточные лагеря и детские трудовые лагеря.

«Отдельно необходимо оформить санитарно-эпидемиологическое заключение на источник водоснабжения. Он может быть конкретный для лагеря, либо лагерь будет пользоваться источником воды от населенных пунктов», – заявила Патяшина.

Главный санитарный врач Татарстана отметила, что дополнительные заключения должны подготовить лагеря, которые планируют организовывать отдых детей на пляжах у водоемов.