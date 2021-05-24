В Казани для реабилитации школьников гимназии №175 в летний период организуют отдых на море, в санаториях и загородных лагерях. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал начальник управления образования мэрии Казани Ирек Ризванов.
«Была проведена кропотливая работа по анализу пожеланий детей и родителей 175-й гимназии. <...> Самым популярным направлением стал отдых на море, его выбрало 573 человека. Менее популярный отдых в санатории по путевке „Мать и дитя“. Также родители выбрали отдых в лагерях Татарстана», — сказал Ризванов.
От предоставленной возможности отказались 84 человека, а часть родителей еще не определилась с выбором для отдыха детей, подчеркнул спикер.
Родительские собрания, где озвучили возможные варианты летнего отдыха и реабилитации, мэрия города провела с 14 и 15 мая совместно с руководством Министерства образования РТ.
«Пожелания родителей и педагогического коллектива собраны. Сейчас важно оперативно с нашими коллегами из Правительства Татарстана эти пожелания реализовать. Прошу внимательно отнестись к людям и избежать волокиты», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.
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Власти Казани организуют для учеников гимназии №175 отдых на море, в санаториях и лагерях
В Казани для реабилитации школьников гимназии №175 в летний период организуют отдых на море, в санаториях и загородных лагерях. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал начальник управления образования мэрии Казани Ирек Ризванов.
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