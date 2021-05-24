news_header_top_970_100
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 мая 2021  11:58

Власти Казани организуют для учеников гимназии №175 отдых на море, в санаториях и лагерях

news_top_970_100

В Казани для реабилитации  школьников гимназии №175 в летний период организуют отдых на море, в санаториях и загородных лагерях. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал начальник управления образования мэрии Казани Ирек Ризванов.

«Была проведена кропотливая работа по анализу пожеланий детей и родителей 175-й гимназии. <...> Самым популярным направлением стал отдых на море, его выбрало 573 человека. Менее популярный отдых в санатории по путевке „Мать и дитя“. Также родители выбрали отдых в лагерях Татарстана», — сказал Ризванов. 

От предоставленной возможности отказались 84 человека, а часть родителей еще не определилась с выбором для отдыха детей, подчеркнул спикер. 

Родительские собрания, где озвучили возможные варианты летнего отдыха и реабилитации, мэрия города провела с 14 и 15 мая совместно с руководством Министерства образования РТ.

«Пожелания родителей и педагогического коллектива собраны. Сейчас важно оперативно с нашими коллегами из Правительства Татарстана эти пожелания реализовать. Прошу внимательно отнестись к людям и избежать волокиты», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.
 

#ЧП в казанской школе
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное