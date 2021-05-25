Покидающие на время детские лагеря РТ сотрудники по возвращении будут сдавать Covid-тесты

Сотрудники детских лагерей, на время покидающие свое место работы, будут еженедельно сдавать тест на коронавирус Covid-19. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Главный санитарный врач Татарстана заявила, что в этом году сотрудники лагерей смогут выезжать домой. В этом случае они будут проходить проверку на коронавирус повторно.

«Кроме того, персонал обязательно должен быть обследован методом ПЦР за три дня до начала смены. Помимо этого, мы настоятельно рекомендуем принимать на работу тех, кто вакцинирован или имеет антитела к коронавирусной инфекции», — добавила спикер.

Патяшина также заметила, что сотрудники пищевого блока должны обязательно обследоваться на вирусную и кишечную инфекции. Сдавать анализы они должны опять-таки за три дня до начала смены.