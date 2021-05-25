В детских лагерях Татарстана будут дежурить сотрудники Госпожнадзора

За каждым лагерем в Татарстане для постоянного контроля будут закреплены сотрудники Госпожнадзора. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

По словам спикера, сотрудники будут проверять лагерь перед каждым началом смены. Кроме того, на них возложена обязанность проводить работу с детьми и персоналом.

«Мы будем проводить тренировки по отработке эвакуации. Это станет одним из основных наших направлений, оно нацелено на предупреждение чрезвычайных ситуаций», —объяснил Трущин.

Он заметил также, что наличие противопожарных систем не исключает возможности возникновения пожара на территории лагеря. Обученность персонала и детей может помочь избежать серьезных последствий.