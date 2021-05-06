В этом году ПЦР-тест на коронавирус при заезде детей в летний лагерь не потребуется

Тестирование на коронавирус методом ПЦР для детей, прибывающих на отдых в летний лагерь, не потребуется. Об этом в специально организованном в республике прямом эфире рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В этом году требования ПЦР для детей, которые будут в лагерях, нет. Остается обязательным требование по медицинской карте, где должны быть все прививки по календарю, которые у ребенка есть, обязательно реакция манту и справка об отсутствии инфекции в течение последнего 21 дня как по месту жительства, так и по месту организованного коллектива — школа или детский сад», — отметила спикер.

Любовь Авдонина подчеркнула, что лучше остаться дома, если у ребенка есть признаки болезни, а не отправляться на отдых в лагерь.

Для персонала организаций отдыха и оздоровления детей ПЦР-тест при заезде обязателен. Если работник приезжает на всю смену, то повторно анализ сдавать не нужно, но если он выезжает из лагеря, то ПЦР-тестирование проводится еженедельно.